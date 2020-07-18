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超前部署搶觀光財！花東祭「音樂節、時裝秀、大地藝術節」吸客

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▲東管處「2018台灣東海岸大地藝術節—島群之間」將於7月27日到29日連續三個夜晚舉辦「月光˙海音樂會」。（圖／東管處提供，下同）

▲花東七大單位下半年祭出多項旅遊活動吸引旅客。（圖／東管處提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情在台舒緩，東台灣成為國人旅遊首選，今年下半年活動包括太魯閣峽谷音樂節、花東海灣盃自行車漫旅活動、玉富伸展台-大地時裝秀、東海岸大地藝術節、東海岸部落工作假期等，相當豐富。

行政院東部聯合服務中心結合花東七大駐地單位，包括太魯閣國家公園管理處、農委會林務局花蓮林管處、農委會林務局台東林管處、農委會水土保持局花蓮分局、農委會水土保持局台東分局、交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處、交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處，於下半年舉辦各種旅遊祭典。

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▲2018東海岸大地藝術節。（圖／記者郭宣暄攝）

▲東海岸大地藝術節8/4起登場。（圖／資料照）

▲東管處「2018台灣東海岸大地藝術節—島群之間」將於7月27日到29日連續三個夜晚舉辦「月光˙海音樂會」。（圖／東管處提供，下同）

▲往年東海岸大地藝術節均吸引許多旅客參與。（圖／東管處提供）

東服中心執行長洪宗楷表示，台灣疫情管控得宜歸功於超前部署，花東旅遊條件得天獨厚，疫情後的觀光振興，花東也已超前部署完成。下半年的活動不只包山包海、動靜皆宜，無論任何年齡層或各種型態的旅人，相信都能在包羅萬象的活動中，找到最適合的花東觀光遊程。

下半年旅遊活動包括花蓮林管處主推大型活動「我們的大農大富平地森林情境裝置展」；台東林管處則於知本自然教育中心及大武山生態教育館，推出超過36場DIY、教育體驗、部落市集等系列活動，以量取勝。

▲▼太魯閣國家公園管理處26日星期六在太魯閣台地，舉辦太魯閣峽谷音樂節，邀請大家一起到太魯閣欣賞峽谷天籟。（圖／太管處提供，下同）

▲太魯閣峽谷音樂節在太魯閣台地登場，20日從上午到傍晚，一整天共有7個表演團體，共演出超過40首音樂和舞蹈。（圖／太管處提供，下同）

▲太魯閣峽谷音樂節已舉辦19年。（圖／太管處提供）

水保局花蓮分局選定玉里193縣道、赤科山，辦理「193農青禾音樂埕」；水保局台東分局於台東池上及關山舉辦「漂鳥197-2020縱谷大地藝術季」、另有農村輕旅行及水保親子嘉年華等活動。

太管處「2020太魯閣峽谷音樂節」正式宣告連續舉辦第19年，已經形成獨特的活動文化；縱管處則以「2020花東海灣盃自行車漫旅活動」及受到好評的「2020玉富伸展台-大地時裝秀」互別苗頭。

東管處「東海岸大地藝術節」今年將以全新風貌重回東海岸沿線，更推出「東海岸部落工作假期」，以邀請民眾與部落共同合作完成一件事作為概念，創造和土地的連結和感情。

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