媽在擎天崗被牛撞死　4子女求國賠「判賠396萬」！陽管處回應了

▲擎天崗曾發生牛隻撞死婦人意外。（示意圖／記者彭懷玉攝）



文／中央社

2年前陽明山擎天崗發生婦人遭牛隻撞倒，數日後身亡一案，士林地院判陽管處國賠。陽管處對此表示，尊重法院判決，後續會跟律師研議，再決定是否上訴。目前中央步道區已採「人牛分離」，改設強固圍籬，並提高高度，以維護安全。

陳姓婦人在2018年8月11日與家人在擎天崗草原中央步道踏青，遭無主牛隻碰撞跌倒受傷，經送醫急救，於同年月26日因跌倒引起顱內出血、呼吸衰竭而身亡。婦人4名子女請求國家賠償，陽管處則主張擎天崗牛隻均為野生，不在陽管處管理狀態下，且已於現場廣設警告牌。不過，士林地方法院近期判決陽明山國家公園管理處總計應賠償396萬餘元，全案仍可上訴。

▲因牛隻衝撞人事件，擎天崗暫封閉中央步道、周邊入口。（圖／陽管處提供）



陽明山國家公園管理處發言人張順發對此表示，陽管處尊重法院判決，後續會再跟律師研議，預計2個月內會決定是否上訴。

張順發表示，過去提醒遊客注意安全，前年發生意外後，陽管處就進行野化水牛習性調查，針對水牛與遊客交錯區域，規劃後續動線與相關步道工程。

張順發表示，陽管處規劃可分成3層次。第一，在中央步道區採取「人、牛分離」原則，因為遊客眾多，不少牛隻出沒，步道過去採取簡易繩索圍欄，目前改設強固圍籬，增加材質強度，並提高圍籬高度到1.2到1.3公尺，工作人員巡邏時也會提醒遊客不要越過圍欄。

張順發說，目前中央步道第1期工程已完成，第2期工程正進行中，主要會圈出2塊草地區域，分區輪流開放，希望讓遊客還是可以近距離接觸草地，最快今年10月底完工。

陽管處也公告5個擎天崗野化水牛活動區域，主要位於擎天崗環形步道（含中央步道及竹篙山支線步道）、磺嘴山登山口、頂山－石梯嶺步道沿線、冷擎步道草原段與內雙溪古道端，設置警告牌與避牛樁。

另外，在更外圍、較低危險區域，陽管處配合政府「山林開放」政策，以及國家賠償法的修正，同樣會設置告示牌，提醒遊客自負安全，與牛隻保持距離。

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