驗出甲類疾病「牛結節疹」...金門撲殺23頭牛！暫停牛隻、生鮮牛肉輸往本島

記者林名揚／金門報導

金門縣畜產試驗所種牛牧場發現，少數牛隻個體皮膚體表出現結節，病灶因化膿、潰瘍、壞死而變得的堅硬、明顯等疑似牛結節疹(LUMPY SKIN DISEASE, LSD)病徵。對此金門縣動植物防疫所已於10日中午，將23頭發病的牛隻撲殺。

▲驗出「牛結節疹」，金門撲殺23頭牛（圖／記者林名揚翻攝，下同）

防疫所接獲通報後，已要求畜試所將疑似染病牛隻強制隔離管制及進行全場及周邊環境消毒，所長也於8日向縣政府通報並立即呈報縣長知悉。此外，因為牛結節疹於我國「動物傳染病分類表」列為甲類疾病，為釐清疫情，防疫所已請畜衛所派專家於7月9日飛抵金門採樣送畜衛所進行檢驗。

對此，防疫所已先依風險狀況於7月10日中午完成23頭發病牛隻預防性撲殺工作，另案例場周邊半徑3公里內47場養牛場臨床檢查，未發現可疑案例，將持續調查全縣牛隻現況。

另外，有關農委會表示將暫停金門縣牛隻及其生鮮、冷凍、冷藏牛肉輸往臺灣及其他離島，並依程序向世界動物衛生組織（OIE）通報。此外，符合檢查規則所訂之動物來源場、銷台牧場3個月監測、隔離牛檢測、加熱溫度、時間製程者等條件，其去骨牛肉、牛肉乾、豬肉乾、加熱後內臟及調理包等，全部都仍可銷往台灣。

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