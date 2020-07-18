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擎天崗牛隻「發情衝撞」…4子女目睹媽倒地顱內出血亡！陽管處賠償金額出爐

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▲擎天崗牛隻。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲擎天崗有野生水牛族群。（圖／記者彭懷玉攝）

文／中央社

（中央社記者蕭博文台北18日電）陳姓婦人於擎天崗遭牛隻撞倒，數日後身亡。4名子女向陽明山國家公園管理處請求國賠。士院認為，陽管處步道設置有欠缺，未能有效隔離牛隻與遊客，日前判賠新台幣396萬餘元。

士林地方法院判決書指出，陳姓婦人於民國107年8月11日，與家人同在擎天崗草原中央步道踏青，突遭無主牛隻碰撞跌倒受傷，經送醫急救，於同年月26日因跌倒引起顱內出血、呼吸衰竭而身亡。

陳婦4名子女請求國家賠償，主張擎天崗長期以來均有牛隻放牧，凡牲畜都有野性而可能攻擊民眾，陽管處在中央步道兩側設置繩索圍欄，顯然無法防止牛隻進入步道區。

家屬認為，陽管處事發後改用抗壓程度更高的混凝土立柱取代原本木頭立柱，並改用不鏽鋼角鐵取代繩索作為護欄，顯見先前繩索圍欄在安全上有缺失。

陽管處主張，擎天崗牛隻均為野生，事實上不在陽管處管理狀態下；陽管處已於現場廣設警告牌，提醒民眾保持安全距離，也定時派人巡邏，步道設置與管理均無欠缺；意外起因於野牛發情突然撞擊被害人，與步道沒有關係。

▲擎天崗牛隻。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲擎天崗過去曾發生數次牛隻攻擊、追逐遊客事件。（圖／記者彭懷玉攝）

承審法官認為，擎天崗於74年間納入陽明山國家公園範圍，原有寄養水牛，至92年間僅剩無人管理的野化水牛族群；在此事故發生前，擎天崗已發生數次遊客遭牛隻攻擊或追逐事件，也曾有國賠案例。

法官認為，陽管處身為國家公園主管機關，對於牛隻攻擊遊客並非不可預見，對於提供人民使用公共設施，自應負有維護通常安全狀態義務；而案發時步道兩側雖設有圍欄，但繩索非粗、木頭立柱間隙亦大，無法有效區隔牛隻與遊客，設置顯有欠缺，與被害人死亡有因果關係，應負國家賠償責任。

法官審酌，4名原告痛失母親，甚至有人親眼目睹事故，所受痛苦應深且鉅，判陽管處賠償其中2人各75萬元慰撫金，另賠償其餘2人各100萬元慰撫金，及醫療喪葬費用46萬餘元，總計應賠償396萬餘元，仍可上訴。

▼發生牛隻衝撞人事件後，擎天崗一度暫封閉中央步道、周邊入口。（圖／陽管處提供）

▲因牛隻衝撞人事件，擎天崗暫封閉中央步道、周邊入口。（圖／陽管處提供）

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