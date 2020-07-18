男子站9m高橋面「緊抓護欄」想翻越…見警到場猛喊：熱熱要游泳

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子5日與看護外出散步，行經文山區萬壽橋時突然爬上欄杆，民眾見狀趕緊報警，警方抵達時男子緊抓著橋上護欄頻喊「不要理我」、「我要游泳」，警方將男子緊握護欄的手撥開，並將人帶回派出所並聯繫家屬到場。

▲男子站在9米高的橋面猛抓護欄，警方到場時狂喊：熱熱的要游泳。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，87歲杜姓男子5日上午11時許，與看護外出散步，但行經文山區萬壽橋時，突然雙手緊握欄杆企圖翻越，民眾見狀緊急報警處理。指南派出所警員王穎慧、鄭翔元獲報後趕赴現場。

鄭姓警員先詢問男子要幹嘛，男子頻喊「熱熱的，要游泳」，還說「我不是要自殺，我要游泳」，警方企圖拉住男子左手控制行動，最後男子還是不斷說道「我要游泳，不要理我」。

警方指出，橋面與水面落差有3層樓、約9米左右高度，擔心杜男發生危險，最後用警車將男子帶回派出所，最後通知家屬將人領回。杜男兒子到場後表示，父親有失智的狀況，平常都有看護陪伴，感謝警方將父親救回。

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