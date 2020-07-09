漁港晨光太美！淡水男跳海游泳糗抽筋　伸縮警棍成救命關鍵

記者陳豐德／新北報導

「你現在有辦法動嗎？腳抽筋是不是？」新北市淡水滬尾漁港日前凌晨一名陳姓男子在海面上載浮載沉，警方獲報趕抵，拿出伸縮警棍讓他緊握才拉回岸邊，一問之下才發現，陳男原來是獨自到漁港散步時被晨光及湛藍海水吸引，一時興起脫掉上衣跳入海中游泳，不料卻腳抽筋只能呼喊救命，所幸送醫後沒有大礙。

▲淡水員警拿出伸縮警棍遞給游泳抽筋的男子抓握。（圖／記者陳豐德翻攝）



日前凌晨6時許，淡水警分局中正路派出所獲報滬尾漁港有民眾落水，趕赴現場後，警員陳國平與韓孟佑趕赴現場，發現陳姓男子雙眼緊閉、表情痛苦地緊抓著固定漁船的纜繩，張開雙臂漂浮在海面上等待救援；由於滬尾漁港不久前剛整建完成，員警現場遍尋不著救生圈，卻又不段傳來男子在水中的呻吟。

警員陳國平擔心意外隨時發生，趕忙從一旁樓梯下去，拿出隨身的警棍喊道：「我拿棍子給你抓，來抓緊了！」陳男緊緊抓住警棍後，員警奮力將他從海中拉救上岸。

過了好一會兒，陳男才緩緩道出，今天清晨到淡水河邊散步運動，經過滬尾漁港時，發覺海水清澈沁涼，突然一時興起，想下海游泳消暑，但是才跳下水沒多久，大腿就發生抽筋並且覺得胸口悶痛，趕忙抓緊一旁的繩子並向路過民眾呼救，所幸警消來的及時，不然後果真的不敢想像。

淡水警分局呼籲，時值盛夏之際，民眾從事水上活動時，應選擇有救生人員值勤的水域、不可在設有「禁止戲水（游泳）」或「水深危險」等禁制標誌的區域戲水，做好水域確認及安全防護等相關工作，才能盡情享受各項水域活動。

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