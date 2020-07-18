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幕後／破萬黨員竟成累贅！民眾黨查名冊「失聯黨員+1」救黨

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▲台灣民眾黨黨主席柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨創黨周年前夕，爆出滅黨危機。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨近來遭逢創黨以來第一個危機，若開不成黨員大會恐「滅黨」。為此，近來黨內動作不斷，除了循黨員名冊做出席意願確認外，也同步「清查」，將聯繫不上的黨員暫列為「失聯黨員」，排除在這次黨員大會名單外降低母數，盼透過2線並行確保黨員大會順利召開。

靠著寬鬆的資格認證、上網就能入黨且免繳黨費等，民眾黨在去年8月成軍後大肆招募黨員，短短 2個月就吸引超過7千人入黨壓下時力成為第三大黨，讓黨主席柯文哲相當滿意，至今黨員已破萬人。沒想到，破萬黨員反成絆腳石，若沒處理好，無法在8月2日的黨員大會湊齊6千人出席（含3000委託書），恐面臨「滅黨」。

據了解，從7月開放報名黨員大會以來，目前僅1500人左右報名參加，委託書約300份，遠遠不到法定人數6千人的一半。為避免滅黨，民眾黨近來積極宣傳黨員大會，除5名立委各自在責任區聯繫外，還透過媒體報導，盼吸引支持者關注，激起危機感；此外，也循黨員名冊寄email、實體信、簡訊等，並打電話詢問。

據了解，經一輪操作後，表態願出席者翻倍成長；幕僚透露，有不少黨員不知道黨員大會訊息，或是沒接觸到資訊，甚至還有黨員不知道怎麼報名，直到近期黨部加強宣傳後才獲知。

▲▼台民黨創黨大會_民眾申請入黨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨創黨後積極招收黨員。（圖／記者屠惠剛攝）

拉黨員如做業績　人數暴增反成絆腳石

至於民眾黨因人數問題陷入危機，黨內人士坦言，過去民眾黨倉促成立，初期目標是增加認同、擴大黨員基數，「因此都當成業績、KPI等強力拉攏入黨，甚至還去大賣場前擺攤，當初確實沒料今天的情況」。因快速徵收黨員，過程中有不少重複、資料不確實的問題，甚至近期也有退黨潮，「1.2萬是膨脹的數字」，實際上只有1萬初頭。

該人士指出，根據民眾黨章認定，黨員資格需經中評會認證，但黨至今只在創黨大會召開過一次中評會，當時也僅確認110位創始黨員，後續都沒有更新內政部的黨員名冊，「因此在內政部沒有1.2萬人這個數字」。

▲▼台灣民眾黨創黨大會 柯文哲與粉絲近距離接觸。（圖／記者屠惠剛攝）

聯繫不上暫列「失聯」　仍具黨員資格非退黨

由於「3千+3千」的門檻實在太高，民眾黨內部也正設法「降低母數」。目前把斷點設定在5月31日前入黨者，透過名冊聯繫詢問出席黨員大會意願的同時，展開清查動作，若都未回覆，將被歸為「失聯黨員」，不會納入這次的黨員名冊。

據了解，「失聯黨員」並非踢出民眾黨，若該黨員是後能舉反證提出申請，甚至在8月2日當天出席，仍可從「失聯」恢復成一般黨員。幕僚指出，黨員名冊是黨員大會計算法定出席人數的基礎，依黨章規定，程序上在申請入黨後，黨員資格與黨員名冊須經中評會確認。而黨員名冊的確認會一再更新，因此不納入名冊並不必然失去黨員資格與權利。

幕僚也舉例，國、民兩黨及其他政黨，過去都曾透過黨員總體檢來核實確切黨員數字，民眾黨並非特例。若不清查，最後因不實或失聯黨員過多而造成大會無法舉行，反而損害了大多數實際黨員的權益。

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