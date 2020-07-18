1天只睡2小時...醒來就挨罵被打　她「枕頭壓臉」終結病夫生命

▲桃園市某名婦人去年6月間遭控以枕頭悶死失智先生，被護理人員發現急救後仍宣告不治，桃檢以殺人罪嫌起訴，但請法院審酌減刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園一名婦人照顧罹患失智先生，但先生因病情導致脾氣暴躁且有暴力傾向，婦人長期遭受先生動輒拳腳相向，壓力甚大必須依靠安眠藥才能入睡，去年6月間，婦人突情緒失控涉嫌以枕頭悶住先生頭部，被醫護人員發現後搶救，但最後仍宣告不治，桃檢偵結依殺人罪嫌提起公訴，但請法院審酌小孩已痛失父親，請求減刑。

檢警調查，這名婦人因先生年老且罹患有失智症，無法辨識家人還具有暴力傾向，婦人長期照顧先生還得承受隨時可能的暴力相向，身心壓力巨大，導致必須以服用安眠藥才能入睡；去年6月4日婦人在醫院照顧先生時，突然情緒失控，趁醫護人員不注意之際以枕頭悶住先生頭部，未久被醫護人員發現先生已有窒息現象，趕緊施做CPR並送至急診搶救，但一週後仍宣告不治，警方依殺人罪嫌將婦人移送桃檢偵辦。

桃檢偵訊時，婦人一度否認殺人，辯稱沒有以枕頭悶住先生，她是怕先生頭部會撞到牆壁，所以多放1個枕頭在其頭上，但不清楚為何最後會在臉上？婦人小孩也作證，媽媽長期照顧爸爸精神壓力很大，必須服用最高劑量安眠藥與肌肉鬆弛劑入睡，爸爸罹患失智症後對媽媽很不友善，曾經多次辱罵「討客兄」，甚至要求媽媽脫衣陪睡覺，甚至也會對家人暴力相向，案發前，媽媽每晚幾乎睡不到2小時，因擔心爸爸隨時可能醒來要打她。

醫院護理人員作證，當時目擊婦人以枕頭摀住男子口鼻，對其做CPR急救時，婦人竟說「不用救他，我會去自首，都是我做的」等語；桃檢檢察官率法醫相驗時，經解剖查出，是因缺氧窒息併發肺炎死亡，研判為他殺，檢方另調閱醫院監視器佐證，檢察官認定婦人家暴殺人犯行明確，依家暴殺人起訴。

桃檢也向法院審酌，婦人因照顧先生罹患重度憂鬱症，需以高劑量安眠藥度日，子女也表示不願對媽媽提告，小孩已痛失父親，不宜再以嚴刑對媽媽懲罰，請求法院減刑。

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