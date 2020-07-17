台中計程車落海家屬提「最高理賠2千萬」 車行：僅投保強制險

記者沈繼昌／桃園報導

台中港15日凌晨發生計程車落海意外，造成包括謝姓司機和3名乘客溺斃悲劇，同車李姓男子則幸運逃生；其中，2名乘客家屬17日在桃園市中壢區殯儀館與蔡姓車行業者討論賠償問題，家屬提出計程車身有「發生事故最高理賠2千萬」字樣，請車行作為理賠依據，蔡姓業者低調說，據他查訪，謝姓司機僅投保強制險，沒有2千萬意外險部分，引發家屬不滿，許姓家屬一度跪下，要求業者拿出誠意解決，不能讓父親走得如此不值；最後在立委魯明哲助理等人協調下，雙方訂於下週進行二度協商。

▲台中港計程車墜海案，車行蔡姓業者(站立者)17日向許姓與楊姓家屬說明已死亡的謝姓司機僅投保強制險，沒有2千萬理賠險，家屬相當不滿。（圖／記者沈繼昌攝）

台中港計程車落海意外，死亡的71歲許姓乘客住在桃園市平鎮區，家屬在中壢區某家殯儀館設置靈堂，家屬說，父親討海逾40年把他們兄弟姊妹養大，去年退休後，因昔日船友拜託他幫忙台中港外海風力發電工程，他才同意幫忙，未料才工作沒幾天居然遇上這起落海死亡劫難，家人都非常悲慟與不捨。

許姓家屬還說，車行蔡姓業者事發後從未與家屬聯繫過，還是家人透過警方查到業者電話，好不容易聯繫上才訂於今日到父親靈堂討論善後賠償事宜；家屬也痛訴，台中港區內，謝姓計程車司機有證件可以進出，但根據警方提供監視畫面，計程車落海過程，港區內居然沒有任何圍欄安全設施，計程車就慢慢駛入港灣內，家屬們希望台中港務局要檢討，至少做好安全設施，不要讓悲劇一再上演。

蔡姓業者趕抵後強調沒有刻意躲避家屬，事發至今都在處理這起意外事件善後包括計程車保險、KTV派車單與另一家計程車行承攬等關係，他只是家Uber小車行，謝姓計程車司機是他車行唯一的小黃司機，其他都是Uber自用車，但意外發生後，他查出謝僅投保強制險，沒有所謂的2千萬元乘客意外險，這點必須要說清楚，但他會以最大誠意解決賠償問題。

▲台中港計程車墜海案，車行蔡姓業者向許姓與楊姓家屬說明，許姓家屬一度激動跪拜，現場一片哭聲。（圖／記者沈繼昌攝）

許姓與楊姓家屬則痛陳，蔡姓業者與謝姓司機有承攬關係，有白紙黑字契約書可證明，且合約中清楚明訂從去年7月24日至今年7月23日止，不能以沒有投保乘客意外險企圖撇清責任，他們的父親何其無辜，搭上這輛計程車瞬間失去生命，家屬頓失至親，哀痛誰來撫平？前天四具屍體一字排開，業者可有到場目睹？許姓家屬一度激動向業者跪拜，要求不要讓父親走得如此不值，在場家屬則痛哭失聲，蔡姓業者也跪拜請求家屬原諒。

家屬找來立委魯明哲郭姓助理與桃園市議員黃敬平的黃姓助理參與調解，郭姓助理認為，意外已經發生，家屬只是要個合理賠償金額，業者能拿出多少誠意，家屬都在看，車行與另外一家在地車行承攬關係，業者自己必須去釐清關係，他這邊可以幫忙業者調集計程車司機相關資料，或向台中港務局調集需要的資料或數據，既然計程車身上有最高2千萬理賠字樣，業者必須要做到。

協調最後，郭姓助理建議，給業者一週的時間後提出解決方案，不論賠償金額多少，一定要給家屬明白的回覆，若還是沒有辦法達成共識，可循司法途徑循民事法庭去解決，雙方都同意下，預計下週六下午在魯明哲中壢服務處再行討論。

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