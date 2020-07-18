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準確度98.6％！英國新冠抗體測試「20分鐘得知是否染疫」　擬大規模免費發放

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▲▼ 希臘,新冠肺炎,抗體實驗。（圖／路透）

▲全球各國現正針對新冠病毒進行疫苗或抗體測試研發。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國政府新冠肺炎抗體測試近期出現曙光，在6月份一項秘密人體試驗之中，只要花費20分鐘就能判斷受測者是否感染新冠病毒，且準確率達98.6%。外傳監管部門未來幾周就會批准此一抗體測試，相關單位正擬定計畫，準備分發數百萬份的免費測試工具。

每日電訊報（Daily Telegraph）17日報導，英國迄今唯一批准的抗體測試需要把血液樣本送至實驗室分析，而此一過程需要花費數日時間，但由英國快速檢測聯盟（UK-RTC，牛津大學與英國頂尖企業群的合作）所研發的最新抗體測試，只需透過工具輕微刺穿手指頭，就能在20分鐘內得知是否染疫，也能讓民眾在家進行檢測。

根據預測，監管機構在未來數周內就能批准，英國政府也期望，此次的突破性研發成果能在今年年底前為大規模篩檢鋪路。據悉，政府所分發的測試工具將透過網路下單，且極有可能免費，首波將給予醫護人員使用，接下來才是一般民眾；此外，包裝盒會有QR碼，提供使用教學影片給受測者。

「它的準確率達98.6%，這是個非常好的消息」，英國快速檢測聯盟領導者克里斯漢德（Chris Hand）說，政府衛生部門現正與聯盟針對購買數百萬檢測工具進行商討，「我們正在和合作夥伴擴大生產規模，每月要產出數十萬個。」

只不過，英國衛生部門一名發言人表示，儘管該項抗體測試能瞭解新冠肺炎的傳播情況，但現階段仍未知抗體是否代表著對再次感染或傳播力具有免疫效果。此外，英國NHS及測試追蹤計畫負責人蒂多哈汀（Dido Harding）也坦言，近期並沒有大規模分發抗體測試的計畫。

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