LINE社群三大新功能報到　一鍵邀請好友＋改善訊息通知

▲LINE社群三大新功能報到。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

LINE社群上線至今，受到台灣用戶的熱烈喜愛，而LINE台灣今（17）日宣布三大新功能報到，包括新成員加入社群時，會提醒管理員與共同管理員，以及有成員被「強制退出」社群時，會顯示「執行者」與「被退出者」的名稱，還有「傳送社群邀請」介面優化。

▲LINE社群新增提醒功能。（圖／翻攝LINE）

1.新成員加入社群時會提醒「管理員」與「共同管理員」

LINE社群表示，聽到用戶的聲音，這次更新的功能是當有新成員加入自己的社群時，「管理員」與「共同管理員」就會收到提醒，但是當「管理員」與「共同管理員」正開著社群聊天室使用的時候，若有新成員加入就不會另外提醒，因為社群聊天室內的系統訊息已經會顯示「xxx加入聊天」。

LINE社群提醒，這項新功能必須更新到10.12.0(含)以上版本，而且是預設「開啟」的服務，如果不想要這樣的提醒，可以隨時自行關閉，首先點選社群聊天室畫面上方的「≡」圖示，然後點選「其他設定」，再取消點選「在新成員加入時接收提醒」即可關閉。





▲LINE社群新增踢出紀錄。（圖／翻攝LINE）

2. 有成員被「強制退出」社群時，會顯示「執行者」與「被退出者」的名稱。

LINE社群團隊表示，聽到用戶詢問到如果有成員被退出社群，就默默地不見，無法知道是哪位共同管理員或管理員踢出，，缺少系統訊息顯示紀錄，因此現在只要更新到10.12.0(含)以上版本，當管理員或共同管理員將任一成員強制退出社群時，所有社群成員都可在聊天室中看到紀錄。

▲LINE社群一鍵邀請好友功能。（圖／翻攝LINE）

3. 「傳送社群邀請」介面優化

LINE社群表示，有用覺得某個社群很不錯，但是不知道如何邀請好友加入，主要是之前需要點進設定才能邀請好友，現在邀請好友的按鍵直接加到社群聊天室上方，只要點選邀請好友的按鍵，就會跳出一個視窗，提供包括複製連結、分享行動條碼等一鍵邀請好友的方式。

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