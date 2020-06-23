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全新網路聊天室「LINE社群」正式上線　支援電腦版、訊息收回

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▲LINE社群正式上線！　加入社群跟著做。（圖／翻攝LINE）

▲LINE社群正式上線！（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

LINE社群今（23）日上午10點正式上線，釋出給全台LINE用戶使用，原本預定要經過2個試營運階段，再考慮正式上線的日期，但LINE觀察到用戶對「LINE社群」有著高度興趣，因此調整上線階段，加快服務上線進程。

▲LINE社群正式上線！　加入社群跟著做。（圖／翻攝LINE）

▲LINE社群入口。（圖／翻攝LINE）

加入社群跟著做
之前的試營運階段，只有部分用戶可以體驗「LINE社群」，現在全台2100萬LINE用戶，包括iOS與Android，只要更新LINE至10.8.0(含)以上，就可以在LINE主頁的「群組」中，出現「LINE社群」入口，用戶只要選擇自己有興趣的LINE社群加入即可。

▲LINE社群正式上線！　加入社群跟著做。（圖／翻攝LINE）

▲LINE社群上線功能比較表。（圖／翻攝LINE）

建立社群很簡單
用戶若想自己「建立」社群，目前採取批次的方式，逐步釋出，對象為系統隨機，預計2020年底前完成釋出給全台用戶，而已經獲得「建立」社群的用戶，即可在社群首頁的下面，看到「建立社群」這個按鍵，點選這裡就能直接開始建立社群。

▲LINE社群正式上線！　加入社群跟著做。（圖／翻攝LINE）

▲LINE社群支援電腦版。（圖／翻攝LINE）

支援電腦版使用
試營運階段，LINE社群還沒有支援電腦版使用，但現在只要LINE電腦版版本，包括Windows與Mac，更新至6.0(含)以上，或直接更新到最新版本，就可以在LINE電腦版中，看到自己已經加過的社群，但目前要先在LINE手機版中加入社群之後，才可以在LINE電腦版上看到。

▲LINE社群正式上線！　加入社群跟著做。（圖／翻攝LINE）

▲LINE社群支援訊息收回。（圖／翻攝LINE）

支援訊息收回（6/25開放）
LINE社群團隊經過許多面向的考量，最終決定開放在LINE社群中使用「訊息收回」功能，無論是否為管理員或是共同管理員，用戶的手機與電腦版都能使用收回功能，一樣只要「長按」要收回的訊息，然後在跳出的選單中點選「收回」即可。

▲LINE社群正式上線！　加入社群跟著做。（圖／翻攝LINE）

▲LINE社群不顯示未讀訊息數。（圖／翻攝LINE）

不顯示未讀訊息數
為了避免千人社群驚人的未讀訊息數，LINE社群特別提供一個小撇步，只要用戶點選LINE設定中的「社群提醒」，就會出現一個「不顯示未讀訊息數」的選項，並在啟用選項後，未讀訊息就會從數字，變成顯示一個綠色的N圖示，而且LINE的未讀訊息總數，也不會計入社群的未讀訊息數。

▲LINE社群正式上線！　加入社群跟著做。（圖／翻攝LINE）

▲LINE社群簡單三步驟關掉社群提醒。（圖／翻攝LINE）

LINE社群提醒用戶注意，社群中有各式各樣有趣的主題，還可以自訂暱稱加入，但務必遵守LINE社群守則與禁止事項，包括禁止在聊天內容中揭露個人LINE ID、禁止「有單獨會面意圖」的所有對話、禁止傳直銷相關討論、禁止暴力、血腥、色情、恐怖內容、禁止菸、酒、檳榔及任何違法行為。

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