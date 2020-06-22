LINE社群上線ㄧ／最快明日上線試營運　用戶首次使用指南跟著做

▲LINE社群即將在明日開放全體用戶試營運。（圖／翻攝LINE官網）

記者姚惠茹／台北報導

LINE社群即將在明日開放全體用戶試營運，主打有別於LINE群組的各種限制，LINE社群強調最多可支援達5千人加入，並設有「管理員」，還提供3種不同的加入方式，主要是為了有共同興趣或話題的用戶開設，討論的內容可以五花八門、包羅萬象，讓用戶加入不同社群拓展自己的興趣。

▲LINE社群介面。（圖／翻攝LINE官網）

首先用戶要想搶先試用LINE社群，必須更新LINE版本到最新版本，但目前尚未支援LINE電腦版，接著就可以在LINE主頁上面看到「群組」的圖示，或是在LINE聊天頁面，點選右上角的圖示，就可以看到「群組」，然後點選進入「社群首頁」。

▲LINE社群位置。（圖／翻攝LINE官網）

至於加入LINE社群的方式則有三種，無論是收到其他成員邀請，或自己在社群首頁上逛到某個社群很有興趣想加入，加入的方式主要是看社群的管理員怎麼設定，若是向所有人公開，那就任何人都可以加入，若需要輸入參加密碼或管理員核准則要通過審核。

▲LINE社群加入方式有三種。（圖／翻攝LINE官網）



LINE社群有一個特色，那就是每個用戶在社群中可以自定不一樣的暱稱與個人檔案圖片，而且還可以隨時編輯更改，只需要點選聊天室右上角的選單 ，然後點進「其他設定」的齒輪圖示，再點選「個人檔案」即可變更自己在該社群的暱稱與圖片，還會連動先前的聊天記錄一併更新。

▲LINE社群可以自訂不一樣的暱稱與圖片。（圖／翻攝LINE官網）

LINE社群支援最高達5000人使用，一但進入熱烈討論，可能訊息量會很龐大，因此LINE社群為了怕過度打擾，特別設定一鍵開關「提醒預設」，然後還可以變更LINE社群裡的背景圖片，不過只有自己才看得到自己設定的背景圖片。

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