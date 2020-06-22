LINE社群上線三／最強大的網路聊天室　全新五大專屬功能搶先看

▲LINE社群管理員、共同管理員有小皇冠圖示。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

LINE社群最快即將在明日開放全體用戶試營運，官方稱為「最強大的網路聊天室」，並率先推出全新五大專屬功能，包括管理員功能、最高支援5000人群聊、自定社群暱稱、提供3種不同的加入方式、新成員可看到之前的聊天內容等，甚至還未上線就已經讓用戶躍躍欲試。

▲LINE社群設有管理員、共同管理員。（圖／翻攝LINE）

LINE群組過去一直有翻群的問題，因此LINE社群設立管理員功能，由創建者擔任管理員，可以設定成員權限，並且可設定共同管理員，如果不是管理員，或被授權的共同管理員，將無法強制退出其他成員，或任意解散社群。

▲LINE社群最高支援達5000人加入。（圖／翻攝LINE）

LINE群組過去上限500人，導致群組時常容易有爆滿的危機，現在LINE社群針對興趣、愛好來創建，更是升級人數上限到最高5000人，並可由管理員來設定人數限制，無論是小巧的5人，還是龐大的5000人都可以提供即時群聊。

▲LINE社群可以自行設定暱稱。（圖／翻攝LINE）



LINE過去只能設定自己的暱稱，但是多重身份往往讓暱稱變得越來越長，但在每個LINE社群，都可以設定自己在這個社群專用的個人檔案照片與暱稱，無論是想要展現幽默與創意，或是希望更符合參與該社群的身份都可以，而且設定後也可以隨時編輯修改。

▲LINE社群提供3種加入方式。（圖／翻攝LINE）

LINE社群提供3種不同的加入方式，而且由管理員自由設定，首先是向所有人公開的社群，那任何人都可以直接加入，再來是須輸入參加密碼的社群，那成員加入就須填寫正確密碼，而密碼由管理員自主設定，最後則是須管理員核准的社群，那就要等管理員核准才能加入。

▲LINE社群的新成員也能看到過去的聊天內容。（圖／翻攝LINE）

新的「LINE社群」還有一項與之前群組不同的功能，那就是新成員加入之後，還是可以看到之前的聊天內容，最多可以往前瀏覽過去6個月的聊天內容，這樣就不會擔心錯過之前有趣的話題，即使自己太晚才加入社群也能看到以前的內容。

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