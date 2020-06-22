　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LINE社群上線三／最強大的網路聊天室　全新五大專屬功能搶先看

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲LINE社群上線二／最高支援達5000人　管理員、共同管理員權限看這裡。（圖／翻攝LINE）

▲LINE社群管理員、共同管理員有小皇冠圖示。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

LINE社群最快即將在明日開放全體用戶試營運，官方稱為「最強大的網路聊天室」，並率先推出全新五大專屬功能，包括管理員功能、最高支援5000人群聊、自定社群暱稱、提供3種不同的加入方式、新成員可看到之前的聊天內容等，甚至還未上線就已經讓用戶躍躍欲試。

▲LINE社群上線二／最高支援達5000人　管理員、共同管理員權限看這裡。（圖／翻攝LINE）

▲LINE社群設有管理員、共同管理員。（圖／翻攝LINE）

LINE群組過去一直有翻群的問題，因此LINE社群設立管理員功能，由創建者擔任管理員，可以設定成員權限，並且可設定共同管理員，如果不是管理員，或被授權的共同管理員，將無法強制退出其他成員，或任意解散社群。

▲LINE社群上線二／最高支援達5000人　管理員、共同管理員權限看這裡。（圖／翻攝LINE）

▲LINE社群最高支援達5000人加入。（圖／翻攝LINE）

LINE群組過去上限500人，導致群組時常容易有爆滿的危機，現在LINE社群針對興趣、愛好來創建，更是升級人數上限到最高5000人，並可由管理員來設定人數限制，無論是小巧的5人，還是龐大的5000人都可以提供即時群聊。

▲LINE社群上線三／最強大的網路聊天室　全新五大專屬功能搶先看。（圖／翻攝LINE）

▲LINE社群可以自行設定暱稱。（圖／翻攝LINE）

LINE過去只能設定自己的暱稱，但是多重身份往往讓暱稱變得越來越長，但在每個LINE社群，都可以設定自己在這個社群專用的個人檔案照片與暱稱，無論是想要展現幽默與創意，或是希望更符合參與該社群的身份都可以，而且設定後也可以隨時編輯修改。

▲LINE社群上線ㄧ／最快明日上線試營運　用戶首次使用指南跟著做。（圖／翻攝LINE）

▲LINE社群提供3種加入方式。（圖／翻攝LINE）

LINE社群提供3種不同的加入方式，而且由管理員自由設定，首先是向所有人公開的社群，那任何人都可以直接加入，再來是須輸入參加密碼的社群，那成員加入就須填寫正確密碼，而密碼由管理員自主設定，最後則是須管理員核准的社群，那就要等管理員核准才能加入。

▲LINE社群上線二／最高支援達5000人　管理員、共同管理員權限看這裡。（圖／翻攝LINE）

▲LINE社群的新成員也能看到過去的聊天內容。（圖／翻攝LINE）

新的「LINE社群」還有一項與之前群組不同的功能，那就是新成員加入之後，還是可以看到之前的聊天內容，最多可以往前瀏覽過去6個月的聊天內容，這樣就不會擔心錯過之前有趣的話題，即使自己太晚才加入社群也能看到以前的內容。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／謝和弦揭Keanna劈腿10年男友和他交往！胎兒真實狀
快訊／陳菊任監察院長：即刻起退黨、退出所有政黨活動
快訊／27監委完整名單　總統府感謝黃健庭、陳伸賢婉拒提名
美女法官與帥男「親密私照」外流！　逮到男法官偷開她電腦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

「蘋果稅」爭議再起！微軟總裁出面支持歐盟展開反壟斷調查

LINE社群上線三／最強大的網路聊天室　全新五大專屬功能搶先看

LINE社群上線二／最高支援達5000人　管理員、共同管理員權限看這裡

LINE社群上線ㄧ／最快明日上線試營運　用戶首次使用指南跟著做

用iPhone拍出超美太陽軌跡　專家教你不用專業相機也能拍出美照

華為MateBook D14、D15筆電登場　7/14正式在台上市

醫療保健市場的潛值逾105兆元！　Apple Watch可望徹底改變人們的生活

蘋果WWDC倒數計時！週二凌晨1點登場　iOS 14等最新作業系統預測搶先看

專注軟體！　多個消息指蘋果WWDC不會有硬體產品發表

LINE歡慶9週年全館大回饋　全十組熊大兔兔貼圖下殺12元

三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

違規遭攔查...駕駛酒駕心虛逃逸　警鳴笛追！神預判擋車破窗逮人

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

初虧→復圓「日環食」完整畫面曝 上帝金戒指奇景！錯過等195年

宥勝媽祖遶境為蕾媽開刀順利祈福　落淚：我們都會很好的

過度用棉花棒+自買耳藥水治療　檢查竟長黴...醫：不用刻意清潔

不帥也被叫帥哥、鬼打牆爭輸贏　他們重現網路梗圖...網：看不膩

「蘋果稅」爭議再起！微軟總裁出面支持歐盟展開反壟斷調查

LINE社群上線三／最強大的網路聊天室　全新五大專屬功能搶先看

LINE社群上線二／最高支援達5000人　管理員、共同管理員權限看這裡

LINE社群上線ㄧ／最快明日上線試營運　用戶首次使用指南跟著做

用iPhone拍出超美太陽軌跡　專家教你不用專業相機也能拍出美照

華為MateBook D14、D15筆電登場　7/14正式在台上市

醫療保健市場的潛值逾105兆元！　Apple Watch可望徹底改變人們的生活

蘋果WWDC倒數計時！週二凌晨1點登場　iOS 14等最新作業系統預測搶先看

專注軟體！　多個消息指蘋果WWDC不會有硬體產品發表

LINE歡慶9週年全館大回饋　全十組熊大兔兔貼圖下殺12元

中職／萊恩不去球場也很忙　陪孩童製作心目中的龍舟

林燕祝要求排除校園性侵潛在因子　全面篩檢不適任教育人員

民眾沒搭到車竟遭扣錢　北捷認了：無搭車事實應退款

德國穆斯林女子應徵遭歧視　被要求脫頭巾否則無法在連鎖超市工作

狠子要千萬不成當街砸殺老父　一審「行為能力降低」逃死

失智翁把別人倉庫當自已家　屋主返家傻眼！警驚：你不是3天前失蹤...

台大青奧國手陳孝承自修考上醫學系　跟戴資穎陪練將對決周天成

陸專家：北京疫情進入「平穩期」　新增確診數「維持一定數字」

夏日度假攻略！機票達人布萊N獨家公開

金寶訂單能見度佳！新總座陳威昌：營運逐季增長「下半年優於上半年」

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

3C家電熱門新聞

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

iPhone 12模型機曝光！一張圖看3尺寸機身比例

Apple設備更新iOS最新系統的「年限」出爐！　93%的iPhone運行iOS 13

iPhone 12系列9月如期推出！

iPhone 12傳不只4款！　第5款新機入手價可望再探低、CP值更勝SE

Apple Watch「噴水運動」超壯觀！　Series 6可望於秋季發布

LiDAR傳僅iPhone 12 Pro Max有　爆料人士意見分歧

LINE歡慶9週年全館大回饋　全十組熊大兔兔貼圖下殺12元

iOS更新也能傳LINE「無聲訊息」　不想吵人趕緊開啟

蘋果WWDC倒數計時！週二凌晨1點登場　作業系統預測搶先看

Galaxy Note 20系列被爆搭高通S865+處理器　外觀傳與Note 10+相似

Sony Xperia 1 II動手玩

LINE貼圖下殺2折　歡慶9周年生日快樂

最貼近iPhone 12「海軍藍」實機的渲染圖曝光！　分析師：9月可望如期推出

更多熱門

相關新聞

最快明日上線試營運　用戶首次使用指南跟著做

最快明日上線試營運　用戶首次使用指南跟著做

LINE社群即將在明日開放全體用戶試營運，主打有別於LINE群組的各種限制，LINE社群強調最多可支援達5千人加入，並設有「管理員」，還提供3種不同的加入方式，主要是為了有共同興趣或話題的用戶開設，討論的內容可以五花八門、包羅萬象，讓用戶加入不同社群拓展自己的興趣。

最高支援達5000人　管理員、共同管理員權限看這裡

最高支援達5000人　管理員、共同管理員權限看這裡

「LINE社群」在台首推！5月13日起試營運　自由加入尬聊5000人

「LINE社群」在台首推！5月13日起試營運　自由加入尬聊5000人

關鍵字：

LINE社群

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

唐綺陽／9.3億威力彩1星座有中獎好運

幽靈號碼一接起就掛斷！　專家曝「篩號機」背後目的

16歲女高生未婚懷孕9月！孩子爸曬婚書遭酸：離婚記得說

獨／國民黨「數位諸葛亮」3件事惹怒江啟臣　上任72天遭降職

富二代一見傾心清純女星！1年後離婚淪笑柄

當街攔下國中班導！男子連賞4巴掌

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

印度急買33架戰機！專家：買錯了

無頭男手腳消失漂流！潛水教練見疑點：太長了

第二波疫情彈恐來襲　哪些亞洲國最危險

爸和阿信差6歲「為何完全不同」本尊親回

獨／香港夫妻露營車內亡！業者親戚嘆：他失眠一晚

更多

最夯影音

更多
三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣

三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣
暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

違規遭攔查...駕駛酒駕心虛逃逸　警鳴笛追！神預判擋車破窗逮人

違規遭攔查...駕駛酒駕心虛逃逸　警鳴笛追！神預判擋車破窗逮人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面