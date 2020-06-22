LINE社群上線二／最高支援達5000人　管理員、共同管理員權限看這裡

▲LINE社群即將在明日上線試營運。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

LINE社群最快即將在明日開放全體用戶試營運，最高支援達5000人加入，並可設立管理員、共同管理員經營，主要是為了有共同興趣或話題的用戶開設，未來可以依照自己有興趣的主題選擇申請加入，但是管理5000人的社群不容易，所以LINE社群也有提出相關的規則需要遵守。

「LINE社群」的功能定位是較為公開的「網路聊天室」，優點是服務介面與用戶熟悉的LINE群組相似，有著熟悉的按鍵位置，同時又賦予更強大的功能，但由於管理5000人的社群並不容易，所以相對應推出用戶需要的管理員、共同管理員功能。

▲LINE社群最高支援5000人加入。（圖／翻攝LINE）

LINE表示，雖然目前不是每個人都有機會作為管理員，或是共同管理員的角色，但因為在LINE社群中，有些功能是需要透過管理員開放，讓社群中的一般成員使用，所以作為管理員是有特殊的權限。

首先LINE社群管理員擁有「變更社群聊天室參與人數上限」的權利，由於LINE社群最高人數上限為5,000人，最低為5人，所以管理員在建立社群的時候，可以自行設定參與人數上限，當然之後也可以隨時進行修改。

▲LINE社群管理員可以設定重要貼文。（圖／翻攝LINE）

為了便於管理員管理社群，LINE社群的記事本，主要是預設所有成員都能「張貼貼文」，但特別的是，社群管理員可以選擇其中一則貼文，設定為「重要貼文」，那麼這則貼文就會在記事本裡置頂，而且設定重要貼文的時候，所有社群中的聊天成員將會收到提醒。

同時，LINE社群開放可以加到社群的自動程式，包括垃圾訊息過濾器和翻譯機器人，其中管理員可針對自己的社群，設定限制用語，每組「限制用語」可設定2~20字，共可以設定200組「限制用語」，還可以設定系統要自動刪除「只有」限制用語的訊息，或刪除「包含」限制用語的訊息。

▲LINE社群管理員與共同管理員有小皇冠圖示。（圖／翻攝LINE）

LINE社群管理員有個最大的權利就是可以設立「共同管理員」，管理員只要在成員清單中，點選該成員的個人檔案照片，再點選小皇冠圖示，即可賦予「共同管理員」權限，而管理員的個人檔案照片會有「藍底白字」的小皇冠，共同管理員的個人檔案照片則會有「白底藍字」的小皇冠。

LINE社群管理員最開始就是創建社群的人，除非管理員自己退出社群，或是LINE帳號失效、權限被暫停的時候才會更換，因此主要管理員只有一位，但是共同管理員則可以設定到100位，並且都擁有可以強制退出成員的權利，而被退出的成員則會被列黑名單，除非解除才能再次加入社群。

「LINE社群」也訂立守則與禁止事項，像是禁止在聊天內容中揭露個人LINE ID、禁止有單獨會面意圖的對話、禁止傳直銷相關討論、禁止暴力、血腥、色情、恐怖等「有害兒少身心健康」相關討論及內容、禁止菸、酒、檳榔相關討論、禁止任何違法行為，並要求用戶做的有禮貌的社群成員。

▲LINE社群管理員、共同管理員可以強制退出成員。（圖／翻攝LINE）

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你換1.5倍東森幣