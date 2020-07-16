手不能碰又難打死！苦主夜半見「隱翅蟲全家來光顧」　一神招連送17隻歸西

圖、文／鏡週刊

夏日不只要防蚊、防中暑，還要注意可怕的毀容怪客──隱翅蟲。有網友在家中驚見隱翅蟲大軍 入境，大半夜的起來滅蟲，與大家分享他的抗戰方法與心得。

1名住在彰化的網友在臉書社團「爆廢公社」發文，描述自己在14日凌晨3點多睡醒，想去廚房去喝杯水，眼前「攜家帶眷來光顧」的隱翅蟲讓他睡意全消、頭皮發麻，他知道隱翅蟲有毒，不能碰，最後用是熱水送這些不速之客一一歸西。

該網友發文所附的照片可見，衛生紙上整整齊齊躺著17隻隱翅蟲，除了提醒大家不要用手碰隱翅蟲，也請大家多注意草叢。

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隱翅蟲的照片也讓網友和原Po一樣頭皮發麻，「是我也會睡不著了」「真的很壯觀耶，第一次看到攜家帶眷的」「祖宗八代都到齊了」。曾與隱翅蟲打交道的農友表示：「秧苗很常見」「有水田的地方尤其南部最多」「現在不燒稻田，那蟲越來越多很正常，收稻期要多留意」。

由於隱翅蟲不像其他蟲類是透過螫咬人體危害人類，而是拍打或接觸到隱翅蟲屍流出的琥珀色有毒體液，而造成的皮膚灼傷潰爛，經過多年宣導，大多數民眾都知道遇到隱翅蟲不能打，網友紛紛留言分享他們如何對付隱翅蟲「牠很怕洗碗精和沐浴乳喔」「我都用火燒」「用膠帶黏比較安全」「我都噴香水馬上死」「用電蚊拍電死牠」「我用殺蟲劑噴會死」。

另有不少網友回憶受害的痛苦經歷，「我國中同學脖子被牠攻擊，至今疤痕還在」「真的跟燒到一樣，沒在開玩笑」「傷口反覆感染，約5個多月才慢慢好」「騎車撞到隱翅蟲，後來眼睛腫的像幹譙龍」。

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