不捨！彰化10連霸老村長辭世　女兒劉淑芳前一天還跟他視訊

▲彰化10連霸老村長劉城(右)辭世。（圖／劉淑芳提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣連任10連霸的老村長劉城，7月3日晚間在家安祥辭世，享壽88歲，他的獨生女兒縣議員劉淑芳得知後不可置信的說「前一天還跟他視訊，人都好的」，緊急從美國返台奔喪，同時表示父親公祭擇定於7月26日上午7時舉行，歡迎所有關心的親朋好友一同前來，陪伴他走完人生最後旅程。

劉淑芳從國外返台奔喪，還必須居家檢疫中，13日到醫院自費採檢，也特別驅車經過父親靈堂，在車上追思弔唁，一解連日思念父親的心情。，她也提到父親往生前一天，還與同在國外的兒子跟父親視訊，聊得很愉快，不料隔天就接到父親往生的消息，雖然無法親自陪在父親身邊，至少透過科技，留下了美好的回憶，沒想到人就這麼離開了，心裡非常不捨。

▲10連霸老村長劉城與時任省長宋楚瑜合照。（圖／劉淑芳提供）

劉淑芳說，父親急公好義，在鄰里間早有口碑，1969年在鄉親的勸進下，首次當選村長，前後連任十屆足足有41年之久，並於1992年當選為台灣省特優村長，獲當時省主席邱創煥（彰化田尾人）表揚，地方傳為美談，當時登上媒體版面，是全國任期最久的村長，不僅是田尾鄉目前的紀錄，恐怕在台灣地方自治史也難有人可出其右。

劉城育有4名子女，子女們克紹箕裘，在各自領域都有一番成就。長子劉漢茂，服務於警界，曾經當選為全國績優刑警，惟不幸英年早逝；二子劉漢通於台電公司服務，是彰化縣首位勞工董事，現在擔任工會副理長；三子劉漢棟，海軍中校退役後仍熱心投入網球運動。

▲10連霸老村長劉城榮獲特優村里長。（圖／劉淑芳提供）

劉淑芳是唯一的女兒，從小深得父親的疼愛。她活躍熱情的行動力備受鄉親肯定，1990年首次投入縣議員選舉即當選，曾擔任彰化縣第12、13屆議員，在現任議員中從政資歷最深。擔任二屆縣議員後轉換跑道，擔任田尾鄉長二任屆滿後，再當選縣議員連任至今，被視為政壇長青樹。

►SK-II青春露用「7水保養法」突破保養停滯期