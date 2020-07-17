KITTY粉暴動！全球首間7-ELEVEN三麗鷗聯名店　西門町70坪2門市萌爆少女心

▲全球首間「7-ELEVEN X Sanrio三麗鷗聯名店」台北西門町開幕！（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全球首間「7-ELEVEN X Sanrio三麗鷗聯名店」將於今（17）日下午3時起試營運、20日正式開幕！位於台北西門町以子母雙店，提供超過70坪的休憩、打卡體驗空間，是目前肖像聯名店中坪數最高，以「三麗鷗當家一姊」HELLO KITTY經典粉色與靈魂蝴蝶結設計，還有170公分巨型公仔、IG打卡牆，另也販售限定商品，以及聯名店專屬咖啡杯等包材，萌爆KITTY粉的少男少女心。

▲7-ELEVEN三麗鷗聯名店，首度將整體設計延伸到門市外觀。（圖／記者林育綾攝）

「Sanrio三麗鷗聯名店」是7-ELEVEN第10家聯名主題店，門市座落在年輕族群及遊客喜愛的台北西門町商圈，由三麗鷗繪製全新限定於聯名店的圖素，除了店內充滿了三麗鷗最經典的粉嫩色系外，更首度將整體設計延伸到門市外觀，包括母店的騎樓天花板，使用粉嫩的彩虹天花為底，並以美樂蒂、蛋黃哥、布丁狗、雙星仙子以及大耳狗喜拿為招牌。

▲以美樂蒂、蛋黃哥、布丁狗、雙星仙子以及大耳狗喜拿為招牌。（圖／業者提供）

牆壁則使用復古文化石牆，帶出濃濃異國風，玻璃上更有高達230公分的HELLO KITTY大型立體輸出，成為焦點目光，另一側玻璃上更使用霓虹燈拼出「STAY CUTE」傳達三麗鷗永遠可愛的精神，再將櫥窗打造網美必拍的絨毛牆，多款經典角色絨毛娃娃一覽無遺，打造超萌IG打卡牆。

▲走進店內有大型170公分HELLO KITTY造型公仔迎賓，手拿特殊設計的現萃茶杯。（圖／業者提供）

走進店內有大型170公分HELLO KITTY造型公仔迎賓，手拿特殊設計的現萃茶杯，抬頭看更可發現HELLO KITTY、美樂蒂、布丁狗立體造型天花板，冰箱區則是象徵著希望的彩虹由天花板延伸至地板，上方還有立體的HELLO KITTY頭框及英文字，搭配三麗鷗家族的小公仔。

▲抬頭看可發現HELLO KITTY、美樂蒂、布丁狗立體造型天花板。（圖／業者提供）

▲▼CITY CAFE咖啡杯、現萃茶杯、關東煮碗，也專為Sanrio三麗鷗聯名店推出全新專屬設計。（圖／記者林育綾攝）

而CITY CAFE咖啡杯、現萃茶杯及關東煮碗，也專為Sanrio三麗鷗聯名店推出全新專屬設計，每款杯型都充滿HELLO KITTY與其他的明星家族成員。門市貨架也特別改成粉紅色系，座位區則有塞滿45週年HELLO KITTY絨毛娃娃的展示桌，整家店從內到外都是滿滿的三麗鷗家族設計，讓到訪的顧客一秒進入夢幻世界。

▲▼櫃檯、商品貨價都是粉嫩色系，抬頭看更可發現HELLO KITTY、美樂蒂、布丁狗立體造型天花板。（圖／記者林育綾攝）

此外，店內更設置彩虹天花板與雲朵吊燈，2間門市都有分別以HELLO KITTY頭型及經典蝴蝶結造型的商品展示櫃，販售小提包、點心盤、置物盒、證件包、折傘、保溫杯及絨毛玩偶⋯等，高達46款限定周邊商品，即日起至9月8日，任2件享95折優惠，絕對讓粉絲買到想剁手。

▲門市都有HELLO KITTY頭型及經典蝴蝶結造型的商品展示櫃。（圖／記者林育綾攝）

▲門市都有HELLO KITTY頭型及經典蝴蝶結造型的商品展示櫃。（圖／業者提供）

▲▼冰箱區則是象徵著希望的彩虹由天花板延伸至地板。（圖／業者提供）

▲▼整間店四處都是拍照亮點。（圖／業者提供）

▲座位區則有塞滿45週年HELLO KITTY絨毛娃娃的展示桌。（圖／業者提供）

7-ELEVEN表示，此次合作雙方為了突破創新，耗時將近一年的時間討論籌備，不論是店鋪位置、設計、甚至周邊商品..等，都希望讓粉絲有眼睛為之一亮的感覺。自從2005年7-ELEVEN與HELLO KITTY合作推出第一檔集點活動，創造新的里程碑，爾後每年都有跟三麗鷗家族進行集點、福袋⋯等相關聯名活動，今年三麗鷗家族更與OPEN!家族合作，推出聯名商品、舉辦運動會及慶生活動，讓雙方粉絲瘋狂。

▲高達46款限定周邊商品，即日起至9月8日，任2件享95折優惠。（圖／記者林育綾攝）

「7-ELEVEN X Sanrio三麗鷗聯名店」將於今（17）日下午3時試營運，20日正式開幕，後續也將在門市舉辦HELLO KITTY粉絲見面會，消費者可至7-ELEVEN官方粉絲團關注相關資訊。

▲7-ELEVEN X Sanrio三麗鷗聯名店（母店）20日正式開幕。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN x三麗鷗聯名店（子店）20日正式開幕。（圖／業者提供）

7-ELEVEN X Sanrio三麗鷗聯名店

母店：7-ELEVEN六福門市

地址：台北市萬華區漢口街二段73號1樓



子店：7-ELEVEN欣漢華門市

地址：台北市中正區中華路一段41號1樓

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