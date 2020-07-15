和風口罩、夏日印花晴雨傘！全都想收藏　小7ＸSOU・SOU第二波限量開賣

▲711開賣第二波SOU・SOU限定周邊。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）



記者陳涵茵／台北報導

SOU・SOU迷整套收藏起來！小七「Good Choices」系列第二彈現正熱賣中，此次與京都印花設計品牌SOU・SOU合作打造專屬周邊，全台超過5,800間7-ELEVEN門市獨家販售。

▲SOU・SOU夏日時尚單品。

「Good Choices」第二波新品瞄準夏天防曬趨勢，推出抗UV立體剪裁防風連帽外套、晴雨二用自動開收傘，也有適合小朋友們用的小童傘，可愛無比，另外也跟上時事推出2款SOU・SOU口罩，防疫也能有好心情。

▲夏日必備文青涼扇。



其中鐵粉必收藏的則有「玩轉數字T恤」為SOU・SOU紀念首度與小7合作，突破往年設計，第一次推出隱藏版數字「11」，共有白、黑兩款。

▲SOU・SOU限定T上頭有隱藏版數字11。（圖／業者提供）

不僅與京都SOU・SOU合作，為了讓日韓迷不出國也能解解日韓的癮，超商開賣一系列日韓系列商品，7月起至8月11日推出「日韓7-ELEVEN博覽會」獨家引進韓國小7與日本小7熱賣的15款商品，包括零食、糖果、冰品、飲品等，洗版韓國IG的寶石軟糖，不用找代購，台灣也吃得到。

▲15款日韓超商熱賣零食。



▲韓國寶石軟糖蘇打口味與水蜜桃口味。

夏日必吃超商零食還有古早牛奶糖口味周邊，全家與森永製菓合作，以經典森永牛奶糖口味聯手開發推出9款聯名商品，包括冰森永牛奶糖拿鐵和冰森永牛奶糖Q奶茶，以及甜點麵包、飲料、冰品，同步換上森永的經典黃、橘色外包裝，讓大人回味、小孩嚐鮮。

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