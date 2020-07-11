西門町6號出口「遇珍珠射擊」！年輕妹毛炸：頭髮衣服都是...釣出大票苦主

▲妹子衣服、頭髮都被珍珠射到。（圖／翻攝自dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨日與友人走在西門町路上，突然被人狂射珍珠，衣服、頭髮全遭殃，但由於事出突然，根本來不及看是何人所為。詭異遭遇曝光後，竟釣出大票苦主，而且也都是在西門町、龍山寺等地發生。

女網友上dcard發文還原事件始末，當時她和2名友人正在過捷運6號出口和1號出口間的斑馬線，突然碰的一聲，某種黑色物體瞬間往她們背上噴，「造成的衝擊力還以為是發生車禍了呢，回頭看到Ubereats已右轉呼嘯而過。」

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當她們還一頭霧水時，這才意識到情況不對勁，「如果是飲料杯擠壓，應該也會被奶茶之類的東西噴到，但我們身上都只有珍珠，像是用吸管把珍珠吹出去那樣俐落；另外，後面有一個老人，不過我記得他手上沒有飲料杯，還有一個爸爸牽著女兒。」

▲▼大多苦主在西門町、龍山寺附近被射珍珠。（圖／翻攝自dcard）

事後，她們看見一顆顆珍珠黏在彼此身上，不禁覺得荒唐，結果回家洗澡時，原po又在頭髮裡抓出一顆珍珠，「我的衣服就這樣毀了，越看越像是人為...不是意外，現在想起來怪可怕的。」

po文一出，釣出許多有相同遭遇的苦主，「我也在西門被射珍珠過！超級生氣，在醫院那個路口」、「我在龍山寺被噴過」、「我去年12月在西門也被吐珍珠！6號出口附近，頭髮上面卡了一堆珍珠，我超生氣」、「我有一次也是！在龍山寺那邊等公車被射珍珠，找不到犯人，但第一次被珍珠射真的超級莫名，而且會痛欸」、「我有走在逢甲夜市被牙籤砸的經驗」、「我也在祖師廟附近被噴過」。

►夏天進廚房不流汗！

▼許多人都有相同遭遇。（圖／翻攝自dcard）