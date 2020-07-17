世界最美夕陽之一高美濕地　「一生必遊」18日起交通管制3個月

▲▼台中市政府從明天起針對高美濕地交通管制3個月。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

世界最美夕陽之一的台中高美濕地被國際網站譽為一生必遊景點，正值暑假觀光旺季，台中市政府從18日起進行交通管制，直到10月11日，遊客在例假日、國定假日下午2點到晚上8點，禁止汽機車進入美堤街，車子可停到三順路、第一及第二停車場，再搭接駁專車或iBike抵達。

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交通局長葉昭甫指出，為了享受優質遊憩品質，免於塞車之苦，建議市民朋友可搭乘從清水車站出發的111、178、179、688路公車，或從高鐵台中站出發的655路公車，或從台中火車站發車的309路公車，每天來回共116班次；此外，針對遊覽車團客，暫時開放大客車進入美堤街下客，待旅客下車後，車輛仍需駛離，開往第一及第二停車場停放。

葉提醒，濱海橋因橋齡老舊，交通部航港局去年10月4日起封閉檢測，交通局將在管制時段開放三順路、環港北路路邊讓民眾停車，市民朋友可從北堤路往中一路、進到第二停車場，再轉騎iBike到高美濕地，徜徉落日餘暉及徐徐海風。

葉還補充，交通局在管制期間提供班次密集的接駁車，沿途行經第一停車場、景觀橋、高美濕地木棧道，並提供多條公車路線連結清水車站、高鐵台中站、台中火車站、清水市區及梧棲漁港等景點，建議遊客多使用公共運輸暢遊台中海線。

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