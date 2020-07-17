　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

世界最美夕陽之一高美濕地　「一生必遊」18日起交通管制3個月

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台中市政府從明天起針對高美濕地交通管制3個月。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市政府從明天起針對高美濕地交通管制3個月。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

世界最美夕陽之一的台中高美濕地被國際網站譽為一生必遊景點，正值暑假觀光旺季，台中市政府從18日起進行交通管制，直到10月11日，遊客在例假日、國定假日下午2點到晚上8點，禁止汽機車進入美堤街，車子可停到三順路、第一及第二停車場，再搭接駁專車或iBike抵達。

▲台中市政府從明天起針對高美濕地交通管制3個月。（圖／台中市政府提供）

請繼續往下閱讀...

交通局長葉昭甫指出，為了享受優質遊憩品質，免於塞車之苦，建議市民朋友可搭乘從清水車站出發的111、178、179、688路公車，或從高鐵台中站出發的655路公車，或從台中火車站發車的309路公車，每天來回共116班次；此外，針對遊覽車團客，暫時開放大客車進入美堤街下客，待旅客下車後，車輛仍需駛離，開往第一及第二停車場停放。

葉提醒，濱海橋因橋齡老舊，交通部航港局去年10月4日起封閉檢測，交通局將在管制時段開放三順路、環港北路路邊讓民眾停車，市民朋友可從北堤路往中一路、進到第二停車場，再轉騎iBike到高美濕地，徜徉落日餘暉及徐徐海風。

葉還補充，交通局在管制期間提供班次密集的接駁車，沿途行經第一停車場、景觀橋、高美濕地木棧道，並提供多條公車路線連結清水車站、高鐵台中站、台中火車站、清水市區及梧棲漁港等景點，建議遊客多使用公共運輸暢遊台中海線。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►活化票券!東森幣加碼1.5倍 

ET快訊
快訊／打水仗！國民黨狂丟水球　民進黨舉白板保護游錫堃
快訊／高雄男不甩「居家檢疫」上舞廳！高市府重罰100萬
IT妹中4億秒辭職！環遊世界2年負債84萬　網看細節：其實賺
快訊／台灣再增2例新冠肺炎！指揮中心1400記者會說明
快訊／巴布亞紐幾內亞「東部海域6.9強震」　發布海嘯警報！
獨／ZAKUZAKU棒棒泡芙撤出台灣！最後一家營業到8月底
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

詹子晴「父驟逝家破產」成跑路千金　擺攤賺涼財！月收破20萬還債

大學指考英文頂標82分近五年最高　數甲數乙變難「五標近五年最低」

《蝕憶》科技互動展登場！　帶你「穿越」失智者世界

三倍券開賣郵局忙翻！中華郵政擬「發獎金」　賣越多拿越多：千元起跳

指考成績公布　分發最低「英、數甲、物理」33分就可填志願

加班發三倍券！1269家郵局7/18營業　中華郵政估「湧150萬人」買券

快訊／國內再增2例境外移入　指揮中心1400記者會同步說明

領三倍券店員被吼！阿桑腳踹機台　超商貼「霸氣公告」被讚爆

三倍券到手46分鐘！他「all in威力彩」...結局出爐　網洗版：最佳典範XD

星夢郵輪「探索夢號」7/26首復航　588名船員檢驗結果出爐

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

強迫症的天堂❤滿滿透明立方體　手工切冰塊！網：可以看一整天

男選手模仿鄧紫棋…本尊一合唱都認證！　鐵肺歌后PK郎朗「誰浮誇」ＸＤ

鄧倫密室逃脫「被NPC凶到結巴軟腳」　楊冪機智使出「軟綿音撒嬌」過關了！

學會「搭搭搭」3步伐對手秒滑倒！　他拍籃球教學萬人朝聖：動作超細

這種守備~~洪總表情包又來啦

詹子晴「父驟逝家破產」成跑路千金　擺攤賺涼財！月收破20萬還債

大學指考英文頂標82分近五年最高　數甲數乙變難「五標近五年最低」

《蝕憶》科技互動展登場！　帶你「穿越」失智者世界

三倍券開賣郵局忙翻！中華郵政擬「發獎金」　賣越多拿越多：千元起跳

指考成績公布　分發最低「英、數甲、物理」33分就可填志願

加班發三倍券！1269家郵局7/18營業　中華郵政估「湧150萬人」買券

快訊／國內再增2例境外移入　指揮中心1400記者會同步說明

領三倍券店員被吼！阿桑腳踹機台　超商貼「霸氣公告」被讚爆

三倍券到手46分鐘！他「all in威力彩」...結局出爐　網洗版：最佳典範XD

星夢郵輪「探索夢號」7/26首復航　588名船員檢驗結果出爐

月收6000萬女直播主自殺亡！　年收10億「小王」悽慘下場曝光

詹子晴「父驟逝家破產」成跑路千金　擺攤賺涼財！月收破20萬還債

快訊／高雄男不甩「居家檢疫」爽上舞廳！高市府重罰100萬

亮・珠寶／Dior文字珠寶曬幸福　8500元入手Tiffany Love項鍊

快訊／國民黨丟水球喊「要投票」　民進黨高舉白板護游錫堃

台南市警局長布達交接　新局長詹永茂上任視事

台南毒犯開車拒捕衝撞　警開5槍「打破輪胎和水箱」逮捕

「只是皮肉傷」葉金川車禍後首露面　談疫情仍憂心疫苗研發

入住新租套房狗狗狂吠！　他翻開床底目睹「驚悚一幕嚇瘋」…立刻逃出家門

「爆頭倒地」後首度練投　田中將大獲教頭稱讚

生活熱門新聞

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

「4生肖」快買威力彩　命理師曝幸運數字

網揭三倍券「2致命缺陷」：被消費券海放

快訊／6名泰國人抵曼谷「發高燒」！指揮中心回應

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

妻產後「一攤噁肉」拒減肥　夫1年不敢碰

夜衝進辛亥隧道　他遇腳踏車女嚇傻

排領三倍券嫌煩？他曝當年領馬政府消費券慘景

好市多插隊！她「高EQ應對」給4歲女機會教育

快訊／國內再增2例境外移入　指揮中心1400記者會同步說明

網美搶拍台南「綠巨人浩克的家」！　居民：那棟是鬼屋

三倍券裡「塑膠板」引議　內行人曝功用

指考5標公布！國文數乙頂標降8分

女友送項鍊...渣男嫌：會過敏只收黃金

更多熱門

相關新聞

鄭文燦母親7/4告別式　進行交管

鄭文燦母親7/4告別式　進行交管

桃園市長鄭文燦的母親鄭邱碧回辭世，家屬按照其生前遺願、7月4日上午10點「在八德家鄉告別」。儘管疫情趨緩，治喪委員會籲請參加告別式的各方親朋好友，記得戴口罩，當天式場會進行交通疏導措施，建議擬參加公祭的民眾，利用大眾交通運輸工具或採共乘方式前往，避免車流壅塞或不易停車。

蔡其昌辦千人音樂會　國台交浪漫登場

蔡其昌辦千人音樂會　國台交浪漫登場

呆汪闖步道代價25萬　網友捏冷汗

呆汪闖步道代價25萬　網友捏冷汗

高美濕地現蹤外埔　彈塗魚、招潮蟹吸睛

高美濕地現蹤外埔　彈塗魚、招潮蟹吸睛

新化警出動無人機交管兼防疫

新化警出動無人機交管兼防疫

關鍵字：

高美濕地交管

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

糗！法拍求分割共有老透天　一拍竟殺出外人搶下

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

6泰人自台返國發高燒　進一步檢測

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

威力彩頭獎破20億！網友砸13萬全槓龜

黃曉明傳婚變Angelababy　官司判決書洩真相

董至成哽咽首揭離婚進度！

3年生2胎「都不是他的」妻7字回讓他吐血

「4生肖」快買威力彩　命理師曝幸運數字

李芳雯1年嘿咻男星400次　分手當晚還要！

網揭三倍券「2致命缺陷」：被消費券海放

黑狗舔妹妹臉頰求醒！牠悄然闔眼

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆
真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面