蔡其昌辦千人戶外後疫情音樂會　國台交高美濕地浪漫登場

▲蔡其昌在高美濕地舉辦音樂會，吸引上千人到場聆聽。（圖／蔡其昌提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央流行疫情指揮中心宣布防疫措施大解封之後，台灣也開始啟動防疫新生活，立法院副院長蔡其昌14日下午邀請國立台灣交響樂團在清水區高美濕地舉辦千人戶外音樂會，在台中市區都被狂風暴雨侵襲之際，音樂會現場竟是意外沒雨，蔡感謝天公作美之外，也將會持續辦理藝文活動，豐富海線地區文化生活。

蔡其昌表示，防疫上半場政府超前部屬，表現受國際肯定，下半場仍要靠國人一同努力來迎接防疫新生活，這場幸福親子藝文季從2014年開始舉辦，今年已邁入第7個年頭，他會持續邀請各藝文團體到海線地區，讓大人、小孩都能浪漫搖擺一「夏」。

音樂會開演出前雖然下了點小雨，但不減現場觀眾熱情，不久即是晴空朗朗，尤其是音樂聲響起，現場出現難能可貴的夕陽美景，讓千名民眾沉浸在浪漫樂音當中。

這場浪漫夕陽濱海音樂會是國台交在疫情影響後的首場公開演出，活動先由在地學校吳厝國小、東山國小、大楊國小及清水國中音樂班等進行音樂大接力，下午5點開始，國台交帶來長達90分鐘的跨界演出，包括古典交響樂曲及多首管弦樂演奏版的台灣歌謠，同時安排小提琴演奏家陳俐如及勇闖柴可夫斯基國際大賽前4強的小號首席侯傳安演出協奏曲，同時更邀請到金曲獎最佳客語流行歌手謝宇威跨界演出，節目精彩豐富。

除了蔡其昌出席音樂會之外，還有文化部政務次長蕭宗煌、台灣港務公司總經理陳紹良、台電董事長楊偉甫及立委陳柏惟、市議員施志昌、王立任、楊典忠等人。

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