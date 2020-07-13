最亮彗星NEOWISE報到！7月劃過台灣天際肉眼可見　專家曝最佳觀測時間

▲透過相機鏡頭捕捉到彗星長長的彗尾，相當難得。（圖／民眾李明國提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2020年最亮的彗星！一顆名為NEOWISE的彗星，在今年7月劃過台灣的天際，民眾在7月中旬前的日出前朝著東北東、7月中旬後的日落後朝著西北西方向，就可以用肉眼看見。這兩天在臉書社團已有民眾把拍到的彗星照片公佈，長長的拖曳光影「彗尾」非常引人注目。

近來台灣上空高氣壓籠罩，白天幾乎無雲天空一片藍，清晨時刻東海岸七星潭一帶就吸引許多「星迷」，為的就是衝著這個新彗星而來。 台東天文協會認證的花蓮星空導覽員徐尉傑就建議，民眾不妨把握機會，因為之後彗星的亮度將逐日遞減，想成功「摘星」難度會一天比一天高。

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徐尉傑說，以往彗星亮度均在5、6等，但這顆彗星是23年來亮度最亮的彗星，目前隨著相對位置愈靠近太陽，加上路線軌跡影響，亮度已有1等，提高民眾拍下長長彗尾及明亮慧核的機會。





想要觀測彗星，如果是在7月中旬前，就選擇日出前朝著東北東方向，若是在7月中旬後就日落後朝著西北西方向，就可以用肉眼看見，不過要提醒大家的是這顆彗星只能在太陽升起和西下短短半小時左右才能看見，如果想要看得更清楚，得準備雙頭望遠鏡等器材。

徐尉傑建議，由於這顆彗星靠近太陽，隨著清晨升上海平面後，就會被太陽曙光遮蓋住看不見，因此觀測時間最好在清晨4點至4點半間，選擇無光害、沒有遮蔽物的地點，像是花東海岸沿線就很適合，儘量朝東北方就有機會看到，亦或是前往高山地區，如合歡山等地都是非常適合的觀星地點。

這幾天清晨台東市民李明國守在東海岸加路蘭休憩區，幸運捕捉到NEOWISE彗星光影，他高興的將照片貼在臉書，許多民眾要求分享。李明國說，他是專程到加路蘭休憩區守候，因為那個地方比太平洋海平面高很多，又完全無光害，看到光影劃過太平洋上空時讓他情緒沸騰。

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