邪惡媽媽拿棒棒糖！誘騙5歲女兒「與男友大玩3P」　幻想亂倫性愛竟成真

▲紐西蘭一名母親用棒棒糖與巧克力，誘騙自己5歲女兒與男友玩3P。（示意圖／pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

俗話說「虎毒不食子」，然而紐西蘭竟有一名母親用棒棒糖與巧克力，誘騙自己年僅5歲的女兒，讓她多次與自己和男友發生性關係！事後這名邪惡媽媽辯稱，是因為自己童年時期遭到虐待，而且擔心如果不這麼做，就會被男友拋棄。

據《紐西蘭先鋒報》報導，這起案件發生在2017年10月至2018年4月，起初該名母親透過社群網站，與男友討論性幻想，然而當他們討論到「亂倫性愛」時，她竟然答應對方要求，脫掉女兒的衣服進行猥褻，還把過程用手機錄下傳給男友。更可惡的是，兩人之後不僅會在女孩面前進行性行為，還拿巧克力和棒棒糖「收買」女兒加入。

這名媽媽在法庭上為自己辯護，稱之所以做出這樣的行為，是因為童年時期遭到虐待，更擔心如果不這麼做就會被男友拋棄。對此法官哈維痛斥，她的行為「可怕到令人震驚」、「醜陋」、「莫名其妙(inexplicable)」。

最終，紐西蘭北島旺阿雷地方法院日前宣佈，判處她10年有期徒刑。至於邪惡媽媽的變態男友，則早在去年年底就已認罪入獄。另外為了保護受害女孩，這名媽媽的姓名將被永久隱去，目前女孩已由另一個家庭收養，無法再被合法指認。