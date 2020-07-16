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從全職媽媽跳到創業斜槓！唐舖子創辦人葉安淇靠糖果開啟幸福之路

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▲唐舖子創辦人葉安淇。（圖／女子學）

▲（圖／艾葳精品婚紗、葉安淇提供）

糖果、餅乾，天生就被賜予了一層魔法，孩提時代受傷流淚時，它的美味可以讓我們忘卻疼痛、長大後心情不佳時，它的存在可以讓我們暫時拋開煩惱；至頭徹尾，它們始終是一種能帶來幸福的象徵。

桌面上琳瑯滿目的商品，有送禮自用兩相宜的牛軋糖、有深受國外旅客喜愛的珍奶系列零嘴、辦公室瘋搶的鹹蛋黃牛軋酥、奈米小農芒果牛軋糖、與知名品牌聯名的可口餅乾，以及家常料理必備的醬料…..。而這些商品，全都出自於唐舖子食品的創辦人──葉安淇。

從全職媽媽跳到創業斜槓，從零到一開啟幸福糖果人生

▲唐舖子創辦人葉安淇。（圖／女子學）

回憶創業初期的艱辛，現在的葉安淇顯得苦盡甘來。（圖／艾葳精品婚紗、葉安淇提供）

創業以前，葉安淇原本是位單純的全職媽媽，10 幾年的時間都將生活的重心放在家庭經營上，悉心照顧兩個兒子。由於大兒子患有先天性腦性麻痺，在飲食上必須非常小心，葉安淇便時常利用閒暇時刻自製健康美味的糖果餅乾和手工醬料給孩子吃，並分享給親朋好友，獲得許多正向的鼓勵與回饋。

2014 年，也許是人生走到了某個階段，讓葉安淇有了想重返職場的念頭，便決定以拿手的手工食品起步。從草創時期的「家庭廚房」，到兩個運作穩定的工廠，結合代工服務與實體店面銷售，幾年下來不僅成為許多知名品牌的御用代工廠商，商品更榮登海外觀光客必買的知名伴手禮清單，為葉安淇的糖果人生奠定穩固的基礎。

跨過一路上的艱難考驗，意外拓展海外販售佳績

▲唐舖子創辦人葉安淇。（圖／女子學）

對葉安淇來說，創業最大的成就感是聽到來自世界各地的朋友，在異地看到自己的商品。（圖／艾葳精品婚紗、葉安淇提供）

然而，光靠工廠代工和實體銷售的業績畢竟有限，加上 2016 年陸客驟減，讓原本每月近 1000 萬的業績瞬間掉了九成，葉安淇立即驚覺矛頭不對，和團隊討論後決定從海外市場的進攻來搶救業績。

於是，葉安淇開始勤跑海外食品展，創新多元的獨特性商品以及對好食材的堅持，使唐舖子的糖果很快地在國外打出名聲，相繼獲得美國東岸西岸、加拿大、星馬地區、泰國、日本等賣場商店的進駐販售，其中又以美國和大陸的營業額最高，屢屢創下佳績。

▲唐舖子創辦人葉安淇。（圖／女子學）

隨著事業在台灣逐漸成熟，葉安淇努力拓展海外市場，期待能不分國際，讓消費者都能吃到健康美味的糖果餅乾。（圖／艾葳精品婚紗、葉安淇提供）

近三年來，隨著唐舖子的代工和外銷逐漸成熟，葉安淇亦不斷精進自我，陸續至政大創業主管理精修班與政大 EMBA，努力累積各方面的經驗實力，積極拓展品牌延伸以及電商市場的開發，配合專業的行銷團隊，一步步朝豐厚的「品牌力」邁進。

盡己身之力投入公益，規劃成立庇護工廠

▲唐舖子創辦人葉安淇。（圖／女子學）

葉安淇對於公益的用心和熱忱，讓來自英國的米其林主廚非常認同，雙方已有長期合作的計畫。（圖／艾葳精品婚紗、葉安淇提供）

因大兒子的關係，葉安淇本身十分關注於公益的活動，去年還邀請了米其林二星主廚 Lisa Crowe 至台北啟智學校帶領小朋友一起學習甜點裝飾，雙方也共同研發了「唐舖子 Ｘ 英國米其林 Lisa」的牛軋糖公益禮盒組，所得的部分利潤會捐贈給相關單位做公益。

▲唐舖子創辦人葉安淇。（圖／女子學）

葉安淇和兒子的好感情是眾所皆知的，她也不定期至學校舉辦公益活動，帶領孩子一起體驗手作的樂趣。（圖／艾葳精品婚紗、葉安淇提供）

此外，她更時常讓兒子和同學們利用假日的時間來公司幫忙包裝、貼貼紙、摺紙盒，希望能藉此讓孩子成年後有自力更生的能力。葉安淇認真地說，自己最大的夢想就是成立一間「庇護工廠」，結合創業以來的資源，讓這類型的特殊孩子也可以有一個很好的學習空間與工作環境。

品嘗了一口手工製作的牛軋糖，不甜不膩且不黏牙，溫順的口感隨著自然的香氣在口中蔓延。葉安淇所做的不只是一顆糖，而是一份對孩子的愛，以及對消費者健康的重視，她相信只要抱持著這份珍貴的初心，唐舖子的品牌理念，將會不間斷地持續延伸！

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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