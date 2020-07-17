直播男「執意跳江」嚇壞粉絲　撈上岸後被處5日拘留

▲上海近日傳出一名男網紅直播跳江（圖／翻攝自微博）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

現在的直播平台愈來愈流行，不少人為了爆紅也是拼了命。上海日前瘋傳一段直播影片，有一名男網紅在外灘架起設備進行直播，並站在江邊護欄上，不顧現場民眾、員警的勸說，執意跳進黄浦江，事後被警方迅速將男子撈出送醫。

這段「男子直播跳黄浦江」的影片在大陸引起熱議，從畫面中可以看到，有一名男子在外灘的觀景平台旁進行直播，卻突然跳入黄浦江。這舉動嚇得

正在觀看直播的粉絲，並紛紛留言表示「給你刷禮物趕快下來」、「不要跳江」，可惜男子已經躍入進中，看不到留言。

幸好，現場警察立刻拿起救生杆，打算把跳江撈起，順利把人救起來後，立刻送往醫院檢查。

據警方事後調查，跳江男是一名朱姓直播主，因為受到「酸民」的攻擊而心有不甘，想要表現自己的膽量，吸引許多粉絲的關注，所以選擇到上海外灘直播跳江。目前該影片已經被直播平台下架，而對於朱男的行為，警方以涉嫌擾亂公共秩序拘留5日的處罰

事件也引起網友熱論，「一個人人都想當網紅掙大錢的社會是不是出了問題？大陸的經濟應該怎麽發展？人民群眾應該靠什麽改變生活？勤勞真的能夠致富嗎」、「網紅就是個貶義詞」、「真的會有人效仿的，尤其有影響的網紅。處理挺好的，不然帶壞很多人。我要做一個三觀正的小男生，才不學他那樣」、「透過現像看本質，主要是增粉，粉絲多了，各大平台和廣告商都會自動上門，然後他的收入就增加了，生活就有質的飛躍。」