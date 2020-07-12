花蓮吉安「小鎮漫遊護照2.0 」　日網紅iku推薦必遊景點

▲吉安鄉長游淑貞解說灣生回家相關故事，讓日本網紅iku推薦必遊吉安。（圖／記者蕭可正翻攝，下同

記者王兆麟／花蓮報導

疫情過後交通部觀光局為鼓勵國內旅遊，在台北信義區香堤大道廣場針對今年入選的30個小鎮推出「小鎮漫遊護照2.0 」觀光行銷市集宣傳活動。交通部林佳龍部長及網紅iku老師也親臨現場，逐攤介紹台灣經典/山城小鎮，請國人安心走出戶外，玩的開心、恢復信心，一起讓台灣觀光「甦醒」。

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吉安鄉從全國368個鄉鎮脫穎而出，榮獲2020年台灣經典小鎮2.0殊榮，成為全國新亮點，精選出吉安好客藝術村、楓林步道、親海線自行車道、田園自行車道、木瓜溪畔自行車道等多處優美景點，還有吉安農會購買特色伴手禮，將特色景點、美食等資訊，藉由廣告多用扇、文創LV包，甚至是中日文摺頁，搭配QR code連結地圖，讓民眾可以藉由手機親臨實境，深入領略吉安山海之美。

▲游淑貞向日本網紅iku推薦吉安特色伴手禮。

知名YouTube日本網紅iku對於吉安與日本的關係充滿興趣，經鄉長游淑貞解說灣生回家等相關故事，更讓iku老師推薦必遊吉安。透過日文摺頁結合吉安的歷史文化節點，透過尋溯路線的方式串聯，提供體驗歷史路線的遊程，結合鄉內文化、美食、民宿、日據遺跡，以觀光導覽的方式，將東部地區獨有的觀光文化融入在旅遊中，讓其能更深入了解吉安鄉歷史文化由來。

▲游淑貞邀請大家走出戶外，一起體驗吉安鄉的山海之美。

吉安鄉公所爭取到「台灣經典小鎮2.0」活動經費，獲得補助100萬元，游淑貞表示，幸福鄉城繽紛多元，「吉」來之則「安」之，打造海誓山盟探索大美吉安，預計在9月開始推出系列遊程，規劃吉安特色一日遊及兩天一日遊，以及吉安山林大口深呼吸，體驗山林秘境之美好健走活動。

游淑貞邀請大家走出戶外，一起體驗吉安鄉的山海之美，歡迎大家隨時關注「吉安鄉公所」臉書粉絲專業最新動態，可以獲得最新消息。吉安鄉公所也配合觀光局「2020小鎮漫遊護照」活動，歡迎民眾至吉安鄉公所及好客藝術村領取「2020小鎮漫遊護照」，活動期間凡參加護照集章或電子集章者，即可參加【集滿獎】抽獎活動https://www.townpassport.com.tw/paper.aspx

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