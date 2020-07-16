夜衝騎進辛亥隧道！他遭「腳踏車正妹」狂超車…一看正面嚇傻

▲夜遊遇上「腳踏車女」不斷超車，他轉頭看五官嚇壞。（資料照／記者張君豪翻攝）



記者柯振中／綜合報導

「就在出了隧道後，我們有10來部機車的人都聚集在隧道口，大家議論紛紛…。」新北一名男子在網路上分享，他先前與同好從新北出發夜遊，由新店的方向進入台北市，期間經過辛亥隧道，竟遭到一名騎腳踏車的長髮女不斷超車，事後跑去請示神明，才知道對方只是「調皮」，否則他們早就出事了。

這名男子在臉書社團「靈異公社」分享，30多年前的年輕人曾流行夜遊、夜飆、抽鑰匙等遊戲，他也與好友組團遊玩，20多部機車抽鑰匙夜遊。

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當時抽完鑰匙，一群人從當時的台北縣（現新北市）出發，預計前往海邊，因此從新店的方向騎到台北市，「一路騎著騎著，來到一個有很多隧道的地方；沒錯，就是赫赫有名的－辛亥隧道。」

他騎到隧道內，突然看見一名長髮飄逸的女孩騎著腳踏車，「從背影來看，判定是個青春洋溢、陽光型的女孩」，不過，由於後座載著女伴，基於男生風度，他沒有回頭看。

▼男子與好友一同夜遊，經過辛亥隧道卻嚇壞。（資料照／記者張君豪翻攝）



進入下一個隧道時，眼前的景象讓他嚇了一跳，原來是腳踏車女孩又騎到他前面，「後來我慢慢追過他（她）的時候，基於好奇心，我從後照鏡瞄了她一眼。」

沒想到，不看還好，一看竟然發現，腳踏車女孩的臉是平的，完全沒有五官，「就一整個白色的」，讓他嚇了一大跳，不禁開口問後座的女子「有看到什麼嗎」，後座女子原先只是扶腰，下一秒突然緊緊抱著他，對他說「我好像也看到了」。

他聽見後座女子的說法，馬上加快速度，飆出了隧道，發現一眾好友聚集在隧道口，「因為人多，膽子就大了；所以我們決定在隧道口等她出來！等了十來分鐘她沒出來，我們才放棄！」事後，有朋友的家長感到不放心，跑去請示神明，才知道「祂只是調皮」，否則的話他們都會出事。

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