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防範牛結節疹！台東縣政府視察縣內養牛場　目前牛隻都健康

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▲▼ 台東縣政府為防範疫情，15日由農業處處長許家豪偕同畜保科長饒和奇等人前往卑南鄉初鹿牧場訪視。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲台東縣政府為防範疫情，15日由農業處長許家豪偕同畜保科長饒和奇等人前往卑南鄉初鹿牧場訪視。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

近期在金門爆發牛結節疹疫情，而台灣將牛結節疹列為甲類疾病，一旦罹病一律撲殺，因此金門至今已撲殺近百頭牛隻，台東縣政府為防範疫情，15日由農業處長許家豪偕同畜保科長饒和奇及台東縣動物防疫所長黎煥棠等人前往卑南鄉初鹿牧場訪視，並派消毒車對牛場周邊環境做病媒蚊驅除。許家豪說，目前該場4百頭牛都非常健康，叮嚀牧場一定要持續做好健康防護網，減少環境中病媒蚊數量，才能杜絕病原發生。

▲▼ 台東縣政府為防範疫情，15日由農業處處長許家豪偕同畜保科長饒和奇等人前往卑南鄉初鹿牧場訪視。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

許家豪指出，縣長饒慶鈴非常關心縣內牛隻健康情形，從13日起已經要求鄉鎮市公所獸醫師，以及縣動物防疫所同仁每天一定要派員到縣內各養牛場訪視及加強牛隻的健康防護。根據縣內統計數據，全縣養牛場共有78場、2千496頭牛，其中包括乳牛場8場1千244隻，截至今天上午10時為止，目前已經完成31場2千120頭牛的健康狀況查察，都是健康無虞。

黎煥棠表示，牛結節疹病因，主要透過蚊子、刺蠅或壁蝨等吸血性節肢動物媒介傳播，除針對養牛場逐場訪視之外，並派出消毒車對牛場周邊環境做病媒蚊驅除。訪視時也同步發送驅蚊蟲藥，教導農場加強環境清潔、消毒等病媒蚊控制清除工作，依據牧場面積在牛舍四周周邊區域吊掛上足夠的捕蚊燈，以防治病媒蚊，做好環境清潔、保持乾燥、疏通溝渠、滅蚊等衛生管理措施，減少環境中病媒蚊數量，可達到有效防範。

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