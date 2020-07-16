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趙守博追憶邱創煥：我的老長官替國家打下這些基礎　苦學成功是青年的最佳典範

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▲▼邱創煥出殯,前總統馬英九,朱立倫,江啟臣,關中。（圖／記者李毓康攝）

▲前考試院長邱創煥告別式，前總統馬英九舉行國旗及國民黨黨旗覆棺儀式。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

前考試院長邱創煥2日病逝，享耆壽96歲，16日上午舉辦追思奠禮，不分黨派同表敬輓，前總統馬英九及國民黨前後任主席朱立倫、江啟臣，考試院前後任院長關中、伍錦霖親自舉行國旗及國民黨黨旗的覆棺儀式，表彰他的卓越貢獻「生性寬容厚道，清廉簡樸，功在黨國，一生高風亮節」。

由於邱創煥的遺囑特別說明「不組成治喪委員會、不發訃聞、不公祭、不收奠儀」，走的時候簡簡單單，現場只有家祭，由家人陪他走完人生的最後一程，場面肅穆隆重，備極哀榮，四不原則也說明他一生清廉、正直無私的信念。

回顧邱創煥的一生，曾經在他擔任省政府主席期間，出任社會處長的部屬趙守博也特別投書媒體，回憶他過去追隨邱創煥的過程，趙守博強調，雖然他十分地難過與不捨，但這是為了表達對老長官邱創煥的深切追思。

趙守博在聯合報的投書指出，邱創煥出生於普通的農家，從小必須幫助農事，並曾擺攤賣過甘蔗，在青少年時期常一大早就要到街上幫人家清理廁所，並把糞便挑回做為家中農作物的肥料。

趙守博指出，邱創煥為了求上進，在擔任小學教員時期準備考試，常把自己反鎖在宿舍苦讀，一路由檢定而考上普考、高考，憑著高考及格的條件，邱創煥最後在政大政治研究所就讀，此種苦學成功經過，是青少年朋友學習的最佳典範。

同時，趙守博在風傳媒的專欄中也回憶邱創煥在政府部門工作時所做出的貢獻，包括創新施政造福國家。趙守博說，邱創煥除了在內政部長任內完成老人福利法、殘障福利法等完善我國社會福利法制化的工作，在他擔任台灣省政府主席六年時間，邱創煥也在民政、財政、建設、教育、農業和社會與衛生等領域，替國家打下發展基礎，包括大力推動「精緻農業」。

▲▼邱創煥出殯,趙守博。（圖／記者李毓康攝）

▲趙守博出席老長官邱創煥的告別式。（圖／記者李毓康攝）

另外，邱創煥在考試院長任內也創立了「公務人員保障暨培訓委員會」，改革公教退撫制度，設置「公務人員退休撫卹基金管理委員會」、「公務人員退休撫卹基金監理委員會」，在健全國家文官制度之際，更增強了對國家公務人員的保障，這些對於國家社會之發展進步有很深遠的正面影響。

在邱創煥告別式的前夕，他的女兒邱佩琳也發文悼念父親對她的教誨與過往點滴。邱佩琳表示，邱創煥從事公職近五十年，永遠以國家人民利益為考量。記憶當中，「父親下班回家一定在書房看完所有公文至深夜オ會步出書房。父親用人絶不循私，只要是人オ，即使從不認識，也無私交，懇談幾次後認為適合就予聘用。父親最痛恨收受賄賂，若有人爲求官送來禮物或紅包，父親必定追上前去交還，並從此不再往來。他總認為為國舉オ是他的責任，只有公正無私覓到的人才足以盡忠職守，服務社會。」

在對待部屬方面， 邱佩琳說，邱創煥期許自己忠貞誠正，無偏無私；對待同僚 他期許自己虛懷寬宏， 和衷共濟。「他盡力讓每個人適才適所，發揮所能。他期許自己要能明辨是非曲直，選擇最能福國利民的政策，不怕困難，不畏橫逆，勇往直前，貫徹到底。」

邱佩琳表示，邱創煥的遺囑交代她處理：不組織治喪委員會 ，不發訃聞，不辦公祭，在在體現邱創煥的清廉作風， 以及體恤親朋好友們，省去往返奔波之苦。邱創煥生前最愛茶花 ，家中種了近400棵各色茶花， 退休之後，他用全心全意在照顧着。遺囑當中，他也要求將這些茶花捐給彰化縣政府 ，回饋給養育他的故鄉。

邱佩琳強調，邱創煥一生用心，為黨為國為民，從不為己， 即使身後的遺囑也處處顯現他的寬容厚道體貼及對這片土地的愛。「對我而言，他是世上最偉大的父親。他見證了一個大時代的歷史， 也在台灣從艱苦而繁盛的過程中善盡一名公職人員、一介知識份子對社稷與鄉親的責任。我永遠以他為榮。」

▲前考試院長邱創煥。（圖／翻攝自邱佩琳臉書）

▲邱佩琳回憶父親邱創煥過去的養育之恩與教誨。（圖／翻攝臉書）

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