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前考試院長邱創煥靈堂設置完成　7/3-7/6開放各界親友致意

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▲前總統府資政邱創煥▼ 。（圖／翻攝行政院網站）

政治中心／台北報導

前考試院長邱創煥2日病逝，享耆壽96歲，消息一出，讓國內政壇與他熟識的友人與昔日同僚部屬感到震驚與不捨。邱創煥的靈堂7月3日至7月6日設置於台北的金寶軒寶光廳，供親友追思與憑弔，每天上午10時至12時、下午2時至5時開放各界致意。

1925年次的邱創煥在彰化田尾出生，他是故總統蔣經國當時推動提拔台籍菁英政策階段，相當被器重的政治人物之一，同時期受到矚目者也包括前總統李登輝、前副總統連戰，以及已經過世的前司法院長林洋港。

從基層開始打拼的邱創煥，從1978年開始擔任內政部長，一路在政壇發展，前後擔任過行政院副院長，台灣省主席、考試院院長等要職，在國民黨內，也曾擔任中國國民黨中央評議委員會主席團主席。

1970年代，邱創煥開始在省政府工作，擔任社會處長，亮眼的表現再度讓他受到提拔，先後歷練內政部長、行政院副院長等要職，接著在1984年到1990年期間擔任第12任台灣省政府主席。

1993年至1996年期間，邱創煥被提名擔任考試院長，同時也在前總統李登輝主政期間獲聘為總統府資政、國民黨副主席等要職。回顧邱創煥一生，不管在政府部門或替政黨工作期間，教職出身的他，各階段的經歷與表現都有亮眼成績，他不幸病逝的消息傳出，也讓許多熟識他的老友跟部屬相當震驚與不捨。

邱創煥的女兒邱佩琳表示，邱創煥今年2月因肺部感染，家人安排他住進振興醫院，這段期間，邱創煥非常勇敢，在沒有病痛下安詳辭世，感謝各位關心。

國民黨主席江啟臣2日得知消息後也表達不捨與哀悼之意，他表示，邱創煥現為國民黨中央評議委員會主席團主席，在黨務工作上盡忠職守，實為全黨值得效法的模範，除了對家屬致上慰問之意，國民黨也將全力協助邱前院長的身後治喪事宜。

經過家屬的安排，邱創煥的靈堂設置於台北的金寶軒寶光廳（台北市中山區民權東路二段158號），7月3日至7月6日供親友追思與憑弔，每天上午10時至12時、下午2時至5時開放各界致意，懇辭奠儀。

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