功在黨國、清廉簡樸！前考試院長邱創煥追思奠禮簡單隆重　黨旗國旗覆棺表彰卓越貢獻

▲前考試院長邱創煥享耆壽96歲，16日上午舉辦追思奠禮，前總統馬英九及國民黨前後任主席朱立倫、江啟臣，考試院前後任院長關中、伍錦霖前往致意，並舉行國旗及國民黨黨旗的覆棺儀式，表彰他的卓越貢獻。（圖／記者李毓康攝）

記者洪菱鞠／台北報導

前考試院長邱創煥2日病逝，享耆壽96歲，16日上午舉辦追思奠禮，不分黨派同表敬輓，前總統馬英九及國民黨前後任主席朱立倫、江啟臣，考試院前後任院長關中、伍錦霖前往致意，並在馬英九主持下，舉行國旗及國民黨黨旗的覆棺儀式，表彰他的卓越貢獻「生性寬容厚道，清廉簡樸，功在黨國，一生高風亮節」。由於邱創煥的遺囑特別說明「不組成治喪委員會、不發訃聞、不公祭、不收奠儀」，走的時候簡簡單單，現場只有家祭，由家人陪他走完人生的最後一程，場面肅穆隆重，備極哀榮，四不原則也說明他一生清廉、正直無私的信念。

▲邱創煥的遺囑特別說明「不組成治喪委員會、不發訃聞、不公祭、不收奠儀」，追思奠禮現場只有家祭，由家人陪他走完人生的最後一程。（圖／記者李毓康攝）

追思儀式簡單隆重 四不原則彰顯一生清廉、正直無私

邱創煥生平以清廉簡樸、正直無私、寬容厚道、誠信勤奮等守則處世，深受家人與親友愛戴，同時期許從政為官者皆能找回蔣經國總統無私奉獻與廉能服務的光榮華人年代。離世前特別叮囑「不組成治喪委員會、不發訃聞、不公祭、不收奠儀」的四不原則，說明他一生清廉、正直無私的信念。16日的追思奠禮秉持四不原則，儀式簡單隆重，僅家人至親陪他走人生最後一段路，以及為表彰其一生功在黨國，由前總統馬英九主祭，率朱立倫、江啟臣、關中、伍錦霖四位覆旗官為邱創煥舉行覆旗榮典。



朱立倫哀悼時表示，過去不管是在文官制度、擔任台灣省主席時期或在行政院、內政部期間，邱創煥對國家貢獻很多，也曾對新北市政多次給予指教，傳承過去的經驗，對於他的仙逝，令人感到非常不捨。

秉持「人生以服務為目的」、「衙門好修行」之精神與理念，邱創煥從自身做起，就學、待人、公職期間皆恪守此一原則，展現平凡中的不平凡人生，為各界敬仰的忠黨愛國耆老，風骨足為後人學習典範。公僕歲月中，以百萬箴言著作成《服務的人生》回憶錄及《文官制度論叢》等，一生可謂「動靜自如，海濶天空」。

▲邱創煥的女兒邱佩琳在臉書發文追念父親的一生。（圖／翻攝自邱佩琳臉書）

談起記憶中的父親，女兒邱佩琳在個人臉書發文提到，「他常常告訴我，自我修養一定要做到暗室不欺， 誠於內，形於外。父親對我們子女疼愛而不溺愛，言教之外更時時施以身教。父親一生用心，為黨為國為民，從不為己， 即使身後的遺囑也處處顯現他的寬容厚道體貼及對這片土地的愛。」，對邱佩琳而言，父親見證了一個大時代的歷史，也在台灣從艱苦而繁盛的過程中善盡一名公職人員、一介知識份子對社稷與鄉親的責任，永遠以他為榮。