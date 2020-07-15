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暑期優惠來了！小巨蛋冰上樂園首推滑冰套票8折　貓纜、兒童新樂園也有折扣票價

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▲小巨蛋冰上樂園。（資料照／台北捷運公司提供）

▲小巨蛋冰上樂園。（資料照／台北捷運公司提供）

記者蘇晏男／台北報導

中小學暑假15日開跑，北捷特別推出「暑期票價大優惠」活動，除首度針對小巨蛋冰上樂園祭出滑冰套票全面8折外，貓纜、兒童新樂園也有各自的優惠活動，而活動時間除兒童新樂園要視不同方案而定外，其於皆限定7月15日至8月30日止。

「炎炎夏日就是要到冰上樂園避暑享受涼爽！」北捷表示，小巨蛋冰上樂園，首次於暑假(7月15日至8月30日)推出滑冰套票全面8折優惠(個人滑冰套票320元、7至12歲兒童套票230元、6歲以下兒童套票140元)，讓民眾體驗2小時冰上活動。且還可以用100元超值優惠價，加購1張兒童新樂園1日歡樂票(原價200元)。

針對貓纜優惠部分，北捷指出，全國18歲以下國中、高中職在學學生，於暑假期間搭乘貓纜，可先至貓纜車站詢問處出示在學學生證或身分證明文件，就可享每趟50元優惠票一張，且還有纜車車站販賣店、貓空商家等消費優惠。他們也透露，台北市民、台北市政府退休公教人員及6歲至12歲的國小學童，搭乘纜車亦享有單趟50元優惠價。

至於兒童新樂園的暑期優惠，北捷列出3種方案：

第一，「 一日歡樂票」：暑假期間，民眾可購買200元優惠價的一日歡樂票(原價350元)，無限次數暢玩園區內21項遊樂設施，並贈送如果兒童劇團平價劇場1次。從早到晚暢玩一整天。

第二，「週三北市學童玩水趣」：台北市國小以下學童，7月15日至9月30日於「每週三市民日」，享有免費遊玩小小水樂園1次，體驗清涼水隧道、水柱、水霧等設施，享受打水仗的樂趣。

第三，「北市學童FUN暑假」：台北市政府送給北市國小學童每人一張兒童新樂園專屬一日票，可暢玩13項遊樂設施，使用期限為7月15日至10月31日。

另外，北捷也透露將推出「就想約你」系列活動，包括常客優惠抽獎、北投會館運動營隊、背包客套裝行程、捷客小小體能王、捷客探索之旅、捷運商品優惠、搭捷運遊臺北、音樂表演、街舞大賽等各種多元活動。他們表示，「台北捷運就是要你好好玩、好健康、好放鬆、好優惠！」

▼台北捷運公司推出「暑期票價大優惠」活動（圖／台北捷運公司提供，點圖可放大）

▼台北捷運公司推出「暑期票價大優惠」活動（圖／北捷提供）

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