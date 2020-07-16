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中芯國際登科創板「暴漲245％」　陸券商：未來估值可能超越台積電

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▲▼中芯國際。（圖／CFP）

▲中芯國際。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸晶圓代工企業「中芯國際」16日登陸A股科創版，開盤就暴漲245％，報每股95元人民幣（約400元新台幣），總市值達6780億元，成為A股市值最高的半導體公司。此外，大陸有券商認為，中芯國際比「A股股王」貴州茅台更珍貴，未來估值甚至有可能超過晶圓代工龍頭台積電。

中芯國際16日以代號「688981」在上交所科創板掛牌，發行價每股27.46元（約116元新台幣），募資額為462.87億元（約1950億元新台幣）。

中芯國際掛牌前曾表示，本次主要是通過股本融資進入中國資本市場，在維持其國際發展戰略的同時，改善資本結構，且回到A股上市也符合該公司及股東的整體利益，有利於加強其可持續發展。

▲▼中芯國際。（圖／CFP）

據《澎湃新聞》報導，大陸券商國信證券研報指出，中芯國際比「A股股王」貴州茅台（7月15日收盤價為1752.53元）更珍貴，從可替代性來講，中芯國際與貴州茅台一樣不可替代、無法複製，同時，因為稀缺性導致中芯國際具有和貴州茅台同樣的議價能力。

國信證券研報表示，從社會必要勞動時間的角度看，中芯國際的價值量超越貴州茅台，「800年前就有茅台了，而我們奮鬥到今天才有中芯國際的14nm先進製程，相同資產在不同市場有不同價格，所以，科創板的中芯國際的估值超過晶圓代工龍頭台積電也是有可能的。」

此外，陸媒也分析，中芯國際本次順利於科創板上市，資本充足後，無疑將加快其先進製程項目進展，有利於半導體製造「國產化」快速實現，將與第一梯隊（台積電、三星、英特爾等）的製程距離拉近至兩代內。

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