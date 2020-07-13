柯P拔擢親綠人士！周榆修掌社會局　戴于文、李旻蔚升市長室副主任

▲戴于文（左）、周榆修（中）、李旻蔚（右）。（組合圖／記者徐斌慎 、陳家祥、林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

柯市府人事異動！今年4月1日甫上任的台北市社會局長劉志光，以健康因素為由自請離職，結束短短3個月的工作。北市府顧問周榆修經遴選確定擔任社會局長，北市府副發言人戴于文、隨行秘書李旻蔚將接市長室副主任，最快14日上午透過新聞稿宣布，16日新人事將就任。

民眾黨立委蔡壁如為第一任市長室顧問，蔡壁如辭職投入選戰後，周榆修即接手市長室主任，同時擔任府會副總聯絡人，為柯文哲信任的左右手。今早柯文哲在晨會中產開遴選作業，確定周榆修接任社會局長，柯文哲認為周榆修可行，且府級長官皆認可他的表現與能力。

知情人士表示，周榆修相當了解市長想法，相信未來在社會局可以符合政策方向，盼他以純熟的經驗處理府會關係。知情人士坦言，市長這一波人事佈局「有一些考量」，雖然周榆修沒有社福專業，但有相關政治歷練，因為政務官要負政治責任，決定政策方向、推行政策要有成效，遴選後認為周榆修是適合人選。

周榆修平時處理跨局處協調事宜，也處理政治判斷、政策調整，在大方向提供市長、局處意見，不過擔任社會局長後不可能兩邊兼任，然而市長室龐大的業務需要有人接手。據了解，柯文哲有意拔擢市府副發言人戴于文及隨行秘書李旻蔚，兩人將擔任市長室副主任，分擔相關業務，至於市長室主任一職則暫時懸缺。

不過這一波會調整，都是有綠營背景的人，周榆修為蘇系出身，曾經擔任議員助理，民進黨青年部副主任、民進黨立委蘇巧慧助理，2017年進入市長室，現為北市府市政顧問；戴于文為謝系出身，在學生時代曾參與民進黨大老謝長廷籌辦的「新文化工作隊」，2015年在時任北市府發言人林鶴明的介紹下，進入市府擔任柯文哲的隨行人員，去年9月出任副發言人。

李旻蔚則是民進黨新北市議員李余典之女，2020代表民眾黨參選新北市三重區立委，挑戰民進黨立委余天失利後，於今年3月進入柯市府擔任隨行秘書，陪柯文哲跑行程。據了解，柯文哲盼他們的綠營思維，能了解執政黨的想法，有助於中央地方合作。



事實上，自從謝立功接任民眾黨秘書長後，被批評過於向國民黨靠攏，柯營幕僚評估，市府「綠一點」可望平衡黨「太藍」的問題，因為「太藍」對柯與黨的未來絕非好事，柯文哲此舉似乎有意搭起白綠溝通橋樑，是否能進一步修補白綠關係，外界關注。

另外，北市府秘書長薛春明將屆齡退休，由副秘書長陳志銘接任。柯營人士並透露，這一波暫時不會調整發言人體系，不過未來發言人可能由主任研究員陳智菡接任。對於相關人事安排，戴于文表示，任何職務調整，會用新聞稿的方式向大家報告。