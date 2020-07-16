LIVE／藍綠對抗！民進黨突襲「清場」　國民黨團死守主席台

記者楊蕓／台北報導

國民黨佔據主席台第三天，為讓監察委員人事同意權案能在17日順利表決，民進黨立委下午陸續抵達議場，開始啟動「清場」，國民黨立委則堅守主席台，雙方對峙中，《 ETtoday新聞雲》全程直播。

▲國民黨阻擋監察院長陳菊提名案佔領主席台，陳玉珍全副武裝。（圖／記者林敬旻攝）



由於星期五就要表決監委人事同意權案，傳出民進黨很可能在今天下午就要開始「清場」，利用夜間修復議場設備後才能順利在明天進行表決。

▲立法院臨時會，國民黨持續佔領主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

16日上午，議場內仍相當平靜，立委大多坐在位置上低頭滑手機、自拍或趁空檔直播議場狀況，國民黨團總召林為洲約上午8點召集藍委在主席台前商討戰術，民進黨立委何志偉稍早進議場找藍委搭話聊天，民進黨團總召柯建銘則悄悄站在議場邊遠觀情勢。

國民黨團原定9點30分要針對助理涉入議事以及遭民進黨立委范雲指控性騷擾等議題召開兩場記者會，找來3位遭民進黨團指控介入議事攻防助理、陳雪生等人與會，但在記者會開始前15分鐘，國民黨團臨時宣布取消記者會，藍委持續堅守議場，隨時備戰以防民進黨突襲。

▲民進黨總召柯建銘議場邊遠觀情勢講電話。（圖／記者屠惠剛攝）