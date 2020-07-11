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洗完澡穿「童貞殺毛衣」挑逗！男友天真1舉動...她怒毀整件：被我燒了

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▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友之前一時興起，在網上買了件童貞殺毛衣，並在某天晚上沐浴後，上演一段性感誘惑的戲碼；而男友見狀立刻表現出興奮之情，但下一秒的舉動卻與她設想的大相逕庭，氣得她將整件衣服毀掉。

女網友在dcard娓娓道來，由於跟男友同居了一段時間，覺得彼此間缺少一點情趣，剛好那陣子她曾在網上看到網美穿的童貞殺毛衣，於是二話不說網購了一件「當深夜戰服」。

請繼續往下閱讀...

▲洗完澡穿「童貞殺毛衣」挑逗！男友天真1舉動...她怒毀整件：被我燒了。（圖／翻攝自dcard）

▲男友瞬間歪樓了。（圖／翻攝自dcard）

當天洗完澡，男友正專心的滑手機，而她便悄悄穿上毛衣，並喊說「寶你看我新買的」，同時還轉了一圈獻寶；結果，男友一看發出「喔喔喔喔喔」的叫聲後，興奮直呼「這個好玩欸！」緊接著就順手拿起床頭的魔鬼氈髮捲，像丟飛鏢一般丟到她的毛衣上。

此舉讓她大受打擊，最後乾脆燒掉那件毛衣。而網友們則不禁笑回，「真是非常沒有求生欲的男孩啊」、「原來是鏢靶呢」、「你們不懂啦～男孩子的快樂就是這麼樸實無華且枯燥XD」、「請他跟髮捲交往謝謝」、「我覺得原po男友很可愛啊，天真無邪......」、「妳確定妳燒的是毛衣不是男朋友」、「男朋友一起火化嗎」。

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