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東南衛視駐台2記者被強制離境　上飛機前說：對台印象很好！有機會再來

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▲陸媒東南衛視2名駐點女記者因違反規定遭撤銷入境許可與記者證，3日搭機離境前向國人揮手道別。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲陸媒東南衛視2名駐點女記者盧姓（左）、艾姓（右）因違反規定遭撤銷入境許可與記者證，3日搭機離境前揮手道別。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

陸媒東南衛視盧姓、艾姓2名女記者因從事政論性節目違反規定，遭陸委會廢止記者證與入境許可證，2人3日上午從桃園國際機場搭機離境，行前艾姓女記者說，從接到通知到離境僅48小時，感覺有些突然但還是願意配合，來台期間對台灣印象很好，非常感謝台灣人的幫助。

東南衛視兩女名記者上午在桃園第二航廈搭乘11時25分廈門航空班機離境，在候機室等候時接受台灣媒體聯訪時指出，從接到通知到離境只有48小時，感覺有些突然，因為過程中還要工作交接、租房也要交接相當匆促，對於結果被認定違規感到遺憾。

▲陸媒東南衛視2名駐點女記者因違反規定遭撤銷入境許可與記者證，3日搭機離境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲陸媒東南衛視2名駐點女記者因違反規定遭撤銷入境許可與記者證，3日搭機離境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

艾姓女記者說，東南衛視在台灣駐點已12年，她去年12月到台灣，駐點工作同仁都按照事先申報工作內容進行，從這個角度來說，並不是特別清楚這次違規是哪個方面，因為必須在48小時內離境，很多問題都沒有辦法去找答案，所以可能看看後續幾天會不會有一個答案。

艾姓女記者強調，在駐點工作前曾以自由行、團體旅遊方式到台灣，對台灣印象很好，台灣山美、水美、民眾很熱情，在台期間也感謝很多台灣人的幫助，這是她在台灣感覺最溫暖的地方，這次算是駐點工作中的「突發事件」，既然在台駐點管理部門是移民署、陸委會與文化部，就必須遵守在地規定，既然已經收到限期離境通知，配合通知就好了；至於還會不會來台駐點？艾姓女記者透露，「如果以後有機會的話。」

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