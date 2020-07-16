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威力彩狂飆18.3億！4星座財運旺到腿軟...幸運號碼曝　雙子下注帶筷子

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▲▼威力彩，彩券，台彩。（圖／記者許力方攝）

▲威力彩頭獎獎金累積達18.3億。（圖／記者許力方攝）

記者曾羿翔／綜合報導

威力彩連槓44期，頭獎獎金累積高達18.3億元，16日晚間獎號就會出爐。星座專家小孟老師就列出當天財運相當旺的4大星座，其中雙子座下注前建議用筷子對著每張鈔票「畫下x符號」，再將這些抄票拿去下注，提升中獎的好手氣。台灣彩券公司也表示，用三倍券買彩券正是時候。

根據《三立新聞網》報導，小孟老師除了提到下列4大星座，還指出「上午7點到下午3點為最佳的幸運時辰」，衝一波買彩券有機會變成富翁。

請繼續往下閱讀...

1.牡羊座：火星落入顯示偏財運勢與爆發力十足，火星屬熱氣，可在購買彩券前喝杯熱開水，或是在熱開水、熱飲下方貼「圓形紅紙」再喝，能讓財運提升。幸運號碼：1、0、2、4。

2.天秤座：婚神星落天秤，顯示充滿好運，建議下注前可以觀想財神的樣子，然後找一個碗盛水，再找東西敲碗3下，讓財神知道你在哪，接著把水喝下，等於喝下財氣。幸運號碼：11、3、5。

3.雙子座：金星落在雙子座，能得到四周財運，且金星象徵維納斯(x符號)，可在下注前用筷子對每張鈔票「畫下x符號」，然後把這些鈔票拿去下注，提升自己的好手氣。幸運號碼：1、2、5。

4.巨蟹座：太陽、水星都在巨蟹，顯示財氣旺，可在下注前找個紅包袋，並在紅包袋裡放1元、5元、10元以及50元硬幣，象徵66大順，接著把錢放進口袋再去下注。幸運號碼：2、4、5、9。

▲▼刮刮樂,彩券,大樂透,威力彩,彩券行。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣彩券公司指出，用三倍券買彩券正是時候。（圖／記者周宸亘攝）

因應三倍券正式上路，台灣彩券公司也指出，用三倍券買彩券正是時候，民眾可趁著威力彩頭獎累積至今年最高與三倍券的大利多、加碼投注，有機會翻回千萬倍，成為下一位幸運的頭獎得主。威力彩16日頭獎上看18.3億元，如果一注獨得，將是公益彩券2014年至今第4高的單注獎金。

►過期了沒關係，一張紙變身1.5倍東森幣

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