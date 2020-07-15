威力彩衝18.3億！命理師點名「4生肖」財運亨通　曝光幸運數字

▲威力彩頭獎上看18.3億。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

目前買氣正夯的威力彩頭獎已連槓44期，本周四（16日）頭獎上看18.3億元。台灣彩券公司就表示，使用振興三倍券購買彩券正是時候，民眾不妨趁著威力彩頭獎累積至今年最高以及振興三倍券的大利多、加碼投注。有命理師則是曝光4個財運亨通的生肖，「現在什麼獎項都有加碼，願大家財運旺旺來。」

命理鳥卦算命師王馨怡表示，農曆六月快要到來，有些生肖的財運開始變旺，接著點名4生肖，並曝光專屬幸運數字：

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生肖屬「兔」：屬兔六月三合照臨，逢凶化吉，財運亨通，人行光昌，順利顯達，諸事亨通，不妨試一試自己的財氣。屬兔的人可以選擇有1和9的數字，這兩個數字對屬兔者來說帶有財氣。

生肖屬「馬」：農曆六月算是六合化下，善心積得必有餘慶也，做事亨通，有財有利也可試試手氣。幸運號碼是帶3跟7的數字。

生肖屬「豬」：六月豬，三合化解，否極泰來，腳踏實地，按部而進，財運亨通，生意興隆，美德生香，也可以試試自己的手氣。屬豬的人跟2和6很有緣。

生肖屬「蛇」：整體來說算是整年度財運都不錯的一年，有龍德紫微吉星拱照，滿天星斗現，又有玉堂貴人高照，不妨一試自己的幸運。2跟8跟屬蛇者滿有緣的。