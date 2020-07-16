開外掛！大陸啟用首台住宅造樓機

▲住宅造樓機在重慶問世。（圖／翻攝自上觀新聞）

實習記者閔文昱/綜合報導

只需要80至90分鐘，就可以頂升一個3公尺的作業層高度；施工速度最快只需3天，就能建好一層樓！近日大陸由中建三局工程技術研究院和中建三局三公司共同研發的中國首台「住宅造樓機」已正式在重慶啟用，將取代之前大陸建築行業使用的空中造樓機，主要運用於300公尺高度以上的城市地標性建築。

「住宅造樓機」是一個智慧型控制的大型組合式機械平台，融合建築外防護架、施工層伸縮雨棚、液壓布料機、模板吊掛、管線噴淋等系統功能。

根據中新網報導，中建三局三公司工程技術研究院模架研究室主任許國偉表示，為提供建築工人更加舒適、人性化的作業環境，住宅造樓機的上方架設有伸縮雨棚，能在下雨及高溫時保持作業層內的相對封閉環境，以提高工人建築時的效率。

另外住宅造樓機的模架體系支撐點低於新澆築混泥土層2至3個結構層，混泥土齡期較長，乘載力較高。因此，模架體系的爬升基本不受混泥土乘載力影響，施工速度大幅提高。

▲住宅造樓機外觀。（圖／翻攝自新華網）

目前住宅造樓機適用於建造普通超高層住宅、公用建築等領域，相比以往技術施工方式，住宅造樓機的適應性更強、集成度更高、速度更快、質量更優。在智能化方面住宅造樓機可通過位移傳感器將實時數據反饋到控制中心，實現系統自動糾偏，安全性更高。

同時，看似龐大複雜的設備系統，只需1名管理人員在控制室一鍵啟動，5至6個工人做安全巡視即可，大大節省了多餘的勞動力。

另外值得一提的是造樓機採用的是輕型外牆支點，減少了以往爬架的安全隱憂，且設備材料回收周轉率高達90%以上。在下一次投用時，只需增加少量非標準化構件拼裝即可。

現場正在施工的工人表示，「勞動強度大大降低了，以前要把上千斤的模板拆成五六塊，轉達到上一層。現在，工程師按下控制鍵，就可實現模板直接頂生、自動調走」。

▲住宅造樓機空拍圖。（圖／翻攝自中新網）

目前這台住宅造樓機已申請了七項國家級專利，將中國空中造樓機的技術從摩天大樓推向普通高層建築領域，對中國建造的工業化、集成化具有革新性、引領性的意義。