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三次遭共軍俘虜裝聾　他一生追隨「青天白日滿地紅」

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記者柯沛辰、楊絡懸／採訪報導

95歲王廷獻在抗戰時期從軍報國，加入孫殿英的新五軍，卻陰錯陽差成為汪精衛政權的「和平建國軍」。日本投降後，他好不容易加入國軍，卻沒打過一場勝仗，三次被共軍俘虜。

不過，青天白日滿地紅的國旗在哪裡，他就跟去哪裡，走過河南、安徽、上海、廣州及海南島，繞了半個中國，最後跟著國軍一路來到台灣，參加八二三砲戰，終於不再打輸了。

王廷獻現居桃園中壢，1925年6月5日出生河南省正陽縣的鄉下家庭。談起70年前的戰事種種，他記憶猶新，坐在沙發上立挺著身子，條理分明地說出自己的故事，那些戰亂場景像是幻燈片，一幕幕照亮了光芒，「沒參加過會戰，總不能亂講吧。」

日軍侵華　報國加入新五軍

請繼續往下閱讀...

王廷獻年幼在私塾讀四書五經，識了一點字，後來進入鄉村小學，從老師口中得知日本人侵略中國，內心極為痛恨，曾在牆壁上寫下「打倒日本帝國主義」，為日後投軍的埋下遠因。

1943年，河南發生嚴重飢荒。那年王廷獻18歲，雙親先後病逝，加上大姊嫁人，一直投靠姊夫也覺得彆扭。恰巧國軍新五軍在正陽縣募兵，王廷獻決定從軍抗日，「姊姊不要我去當兵，說我太年輕了，等大一點再去。我說，在家能幹啥？又不能讀書。父母都沒有了，我吃你們的不好意思。」

新五軍花了20天招募到一個「營」，數量約500多人。王廷獻與玩伴一同投軍，到太行山受訓一個月，隨後分發太行山的林縣（今河南省林州市）總部，被編入特務營重機槍連。

王廷獻表示，當時國軍與日軍正面交火，本來也把八路軍當戰友，但共產黨都不打，光是搶武器壯大自己，「部隊受訓完出山，平地開始打仗，日本人打我們、共產黨也打我們，還追過江打國軍。」

1943年4月，日軍出動20萬人進攻太行山區，軍長孫殿英派遣特務營駐守林縣東邊關卡，歷經3天3夜，王廷獻等人不見來犯日軍。不料下山回到新鄉城，卻發現軍長孫殿英、第24集團軍司令龐炳勳早已率部投降，宣布投靠汪精衛政權，讓他相當錯愕。

▲▼王廷獻。（圖／記者謝婷婷攝）

▲王廷獻本想投軍抗日，怎料卻成了「和平救國軍」的一員。（圖／記者謝婷婷攝）

孫殿英投偽原因眾多紛紜，有人私下稱他「漢奸」。不過，當時孫殿英對士兵們說，「人家都叫我們漢奸，漢奸不漢奸，很快就會知道了。」

根據王廷獻回憶，孫殿英當上「和平救國軍」司令後，不僅未曾與國軍部隊交戰，還暗中掩護國府特務在日佔區活動，不斷掃蕩當地的八路軍。

那時候，新五軍作戰範圍在河南、河北，以及山西交界處的太行山，這些都是國民政府無法控制的地區，他們在汪精衛政府的旗號下，與日軍聯手打擊八路軍129師，雙方衝突日漸升級，手段也愈發殘酷。

王廷獻說，那時候他們部隊抓到共軍都直接活埋，有一次他被班長帶去「出公差」，「那時候我才18歲，很害怕，所以坑挖好了，我也不敢埋，另一個班兵就把人扔到坑裡埋了。」

日軍走了　八路軍來了

1945年8月15日，日本宣布無條件投降，孫殿英立刻宣布歸順國民政府，回到青天白日滿地紅陣營。士兵們聽到消息，無不歡欣鼓舞，接連對空鳴槍3發，以示慶祝。不過，這段得來不易的和平相當短暫，八路軍已向河南省新鄉縣城進攻。

當時八路軍129師由劉伯承、鄧小平指揮，號稱「劉鄧大軍」。孫殿英部隊被改編任命為新編第四路軍，與尚未歸國的日軍一同固守新鄉，瓦解共軍攻勢，「我們有兩個部隊，一個四十軍，一個新五軍，共產黨把鐵路全部拔掉，當時國軍過不去，共產黨重兵就從東北地方開始打。」

歷經激戰，「劉鄧大軍」被擊退，但國軍其他戰場並不順利，新編第四軍很快移防到河南北部戰略重鎮「湯陰」，與共軍隔著漳河對峙。當時王廷獻駐守湯陰城的東北角陣地，擔任特務團的上士班長。

▲▼在長城處作戰的八路軍士兵。（圖／維基百科）

▲在長城處作戰的八路軍士兵。（圖／維基百科）

1947年3月，湯陰保衛戰爆發，大批共軍準備越牆攻城，王廷獻率領兩個機槍隊，在城樓構築火線。他回憶，「抵住這個路口，共軍一進來就打，後來他們就不從那個地方走，他曉得我們有一把人對住那個地方，他們就開始挖地洞、壕溝。」

王廷獻一行人無法離開前線，時間長達一個月，「我身上長疥瘡，一個多月沒洗過澡，也沒有水，你看那怎麼辦呢？送來的饅頭黑掉，我請弟兄回城裡報告，長官承諾兩個禮拜換一次水，但到現在一個多月也不換，沒人敢來換嘛，因為這裡很危險。」

一個月後，共軍動員民兵挖地道，進攻國軍陣地，將國軍部隊炸得血肉橫飛。王廷獻一行換防後第三天，原先駐守的東北角碉堡被炸毀，他幸運逃過一劫，負責守衛北門，但共軍已經從東北角打進來了，他與弟兄被迫撤到南門防守。

王廷獻回憶，「我們帶重機槍趕往城門右邊，往碉堡裡面打，但共產黨已經進來了，我跟弟兄說不要動，我出去看看，結果一出城門，就看到有人從城牆爬進來，都帶著武器，共產黨軍隊都進來了。」

當時剩下的人退守湯陰縣黨部旁的岳飛廟，與共軍拚鬥了一整晚，本想逃出去，但大南門、小南門、東門，和另外一個小南門都出不去了，因為堆滿裝著砂石的麻袋，大多數人都被俘虜了。

王廷獻一心效忠中華民國，不願武器和資產留給共軍，在生死最後關頭，下令士兵拆掉所有步槍和輕機槍，「我對著共軍，想了一下，就把槍拆掉丟了。我跟弟兄講，我把槍都破壞了，不要對抗了，就僵持到天亮。」

遭共軍俘虜　求生關鍵是「裝聾」

1947年5月1日，湯陰淪陷。王廷獻一行人被俘，「共產黨不殺戰俘。我槍丟掉了，都破壞掉了，共軍向我保證，等到全國『解放』後，就會分給我土地，只要接受共產黨再教育就可以。」

王廷獻故意裝聾作啞，但共軍不放人，仍要求他們做雜役，並將被俘的60多名國軍士兵帶到村莊領豆漿、饅頭。一名共軍士兵遊說，加入共產黨不僅可以當兵，軍隊裡還有學校能讀書。

當時王廷獻被要求扛重機槍，他誆騙身體不好、扛不動，共軍只好給他顧步槍，還提供熱騰騰的麵食，甚至請他喝酒。不過，王廷獻依舊裝作聽不到，「一週後，他們就把我放掉了，還給我幾千塊錢，我走了4天的路，跑回國軍那裡去了。」

王廷獻重回國軍陣營後，屢敗屢戰，二次被俘又裝聾脫身，先後逃往新鄉、鄭州與許昌，繼續與共軍戰鬥。離開河南的前一晚，王廷獻順路返鄉向姐姐和嬸娘告別，這是他與家人最後一次見面。

嬸娘苦勸，「孩子不要出去，多辛苦又危險，在家裡養病好了，在家種田。」王廷獻說，「我不能在家，這個地方已被共產黨突破了，我被抓一定會被槍斃。」

至於老長官孫殿英，同年冬天在戰俘營死去了。

▲1949年4月23日，解放軍攻陷南京總統府。（圖／維基百科）

▲1949年4月23日，解放軍攻陷南京總統府。（圖／維基百科）

「頑軍」激烈反共　兩位堂哥被槍斃

王廷獻跟著孫殿英，早就知道會有什麼下場。在共產黨眼中，孫殿英部隊是「頑軍」，也就是「反共」最強烈的部隊。若被共軍抓到，他們可能也難逃活埋或被槍斃的命運。

王廷獻說，他的兩位堂哥就是活生生的例子，因為「當過國軍」，後來都被共產黨槍斃了，這是他回鄉時得知的。

他猜想，如果當時被俘虜「沒裝聾」，而是聽了共軍的話，答應去學校受訓，那之後也可能會被共產黨送去參加韓戰，然後死在戰場上。

兵敗三度被俘　最後一次抉擇

王廷獻道別家人後，加入由軍長胡長青、師長李慎言帶領的第99軍第268師，前往安徽蚌埠，跟著第六兵團投入徐蚌會戰。不過，國軍在這一戰役精銳盡失，遭受致命性打擊，中華民國基本已丟掉半壁江山，軍隊內人心惶惶。

1949年4月，共軍發起渡江戰役，大部隊再次被打散。王廷獻堅持跟著青天白日滿地紅走，帶著4位弟兄前往上海，希望能隨湯恩伯的部隊到台灣去，怎料行經杭州筧橋又被共軍抓住。

「要不要加入解放軍？」這是王廷獻第三次面臨抉擇，但他仍以耳聾為由脫身。這次他一路乞討，從浙江往西行，經過湖南到了廣東，總算碰到友軍，再度加入重建的99軍268師，跟著部隊前往海南島，但停留短短6個月，便撤往台灣。

▲▼老兵專題：王廷獻／來台路線圖。（圖／ETtoday）

▲王廷獻來台路線圖。（圖／ETtoday）

八二三炮戰寫好遺書　追隨青天白日滿地紅

1949年10月，王廷獻隨部隊在高雄港下船，那年他年僅23歲，「我沒到過台灣，只知道是一座寶島。第一次知道是小時候在家讀書，書裡有提到台灣，書下掛一個大地圖，不知道實際是怎樣，但只要中華民國能夠傳承下去，我就會到那個地方。」

1958年，八二三砲戰爆發，王廷獻以陸軍第10師28團第一營重兵器連長身分指揮作戰，這是他從軍以來，唯一沒有打輸的戰役。不過，為了保護守軍同袍，他的連隊必須在中共砲擊下挖防彈坑洞，不少人壯烈殉國，他也一度寫好遺書。

王廷獻表示，在台灣的生活相對安逸，但經濟上不太順利，例如孩子長大要讀書，他沒錢幫4個小孩繳學費，只能向連長借錢，後來他想辦法考上國防部警吏，再去參加升等考試，努力用薪資貼補家用，生活漸漸好轉了。

1993年，68歲的王廷獻回河南探親，唯一的大姊已經過世，剩下堂弟、堂妹及堂姪子等約20人，這些親戚曾希望他留下來，但他認為在台灣生活後不可能回去了，「我一輩子就在台灣這了，世世代代、兒女都在這，我到台灣來，就會一直待在這裡。」

王廷獻說，他一輩子保衛中華民國，台灣也是他一輩子的家，「我從18歲開始，這70多年來，大半輩子在打共產黨，我現在不可能打了，但如果你要我去插青天白日滿地紅，我一定會去的。」

▲▼王廷獻。（圖／記者謝婷婷攝）

完整專題報導：1949漂泊到台灣　大時代的最後生還者

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