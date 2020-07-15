大陸東營港烈火＋黑煙狂竄　目擊者曝：3輛油罐車爆炸

▲東營港事大陸重要的經濟開發區，圖為山東海科集團。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

位於大陸山東省東營市的東營港在15日下午發生一起爆炸意外，從路過民眾拍攝的畫面中可以看見熊熊火光夾帶著大量濃煙竄升，據陸媒報導，目前證據指向停駐在經濟開發區的3輛油罐車發生爆炸導致，詳細情形還有待釐清。

綜合陸媒報導，意外發生地是在東營港內的經濟開發區，儘管當局已經緊急派遣消防隊前往救援，但火勢仍不見趨緩。從火場被救援出來的受害者身上的衣服皆已殘破不堪，有目擊者指稱，是停駐在經濟開發區停車場的3輛油罐車發生爆炸。

東營港經濟開發區管委會稍早也發表聲明指出，，東營港經濟開發區坤德停車場內一輛油罐車發生冒罐燃燒。事件發生後，管委會立即啟動應急預案，迅速組織應急、消防、公安、衛健等部門趕赴現場救援。初步了解，7人受傷並已送往醫院，周邊人群已疏散。事件原因正在進一步調查核實中。

據悉，東營港經濟開發區是2006年4月份經省政府批准設立的省級經濟開發區，是黃河三角洲開發建設的龍頭和優先發展區，也是全市經濟發展新的載體和平台，起步區102平方公里，規劃控制區232平方公里，遠景發展區466平方公里，主要發展化工、電力能源、現代物流等臨港產業。

▲▼東營港大火。（圖／翻攝自微博／中國新聞週刊）