黑鳶小茄子「狂飛1822公里」到山東近況曝　每天晃蕩這時間點可能返台

▲誤食老鼠藥被救回！屏東黑鳶「狂飛1822公里」到山東。（圖／屏科大鳥類生態研究室提供）

記者許展溢／台北報導

還記得黑鳶「小茄子」誤食老鼠藥中毒跌落茄子園？當時牠被送到屏科大野生動物收容中心救治，經細心照料，後來順利野放，每天約飛132.5公里，共飛了1822公里抵達山東。屏科大鳥類生態研究室今（12日）透露小茄子最新狀況，現在還停在山東，至於何時會返回台灣？則要拭目以待。

屏科大鳥類生態研究室指出，小茄子自從老鼠藥中毒，在屏東的茄子園被發現，好心的農友趕緊用機車送去就醫，在屏科大保育類動物收容中心悉心照顧下，幸運撿回一命。康復野放後，背著追蹤器的小茄子就一路往北遷移，自今年5月8日從台灣出海，到5月20日正式抵達山東，長距離遷移的13天內，共計飛行約1822公里，每日旅程約132.5公里，真的是好厲害的小茄子。從5月20到現在，牠在山東也已經待了快2個月了。

請繼續往下閱讀...

▲▼小茄子當時經屏科大野生動物收容中心救治，後來順利野放。（圖／屏科大鳥類生態研究室提供）

屏科大鳥類生態研究室表示，小茄子在5月底抵達山東後，大家都一直在等牠會不會跨海去北韓，結果卻停在山東了，開玩笑的說，看來小茄子很可能就是山東茄。那小茄子目前過得好嗎？研究室說，自從結束長程飛行後，現在牠每天都在山東半島沿海、農地、港區、林地裡頭晃蕩，因為還未成年的關係，似乎還沒有固定繁殖領域，不過看到牠成天飛來飛去就安心了。至於小茄子什麼時候會啟程返回台灣？研究室表示，夏天過了就是秋天了，就讓大家一起拭目以待。

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來