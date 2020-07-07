　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哥倫比亞油罐車翻覆7死40傷！　起火瞬間還拿保特瓶「衝去裝漏油」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 火災,起火,火燒車。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲警方目前正進一步調查翻車原因。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者任珈萱／綜合報導

哥倫比亞加勒比海岸公路上於6日發生一起油罐車意外翻覆，造成7死40人多受傷。不過就在油罐車翻覆時，許多當地居民都拿著空罐，想要裝那些漏出來的油，不料，油罐車突然起火，導致如此大的傷亡，場面相當驚悚。

綜合外媒報導，警方表示，調查人員認為，在行經舊普韋布洛鎮（Pueblo Viejo）路段時，駕駛員在早上8點30分左右不小心睡著後翻覆；當地媒體所拍攝的影片中可以看到，一群人聚集在車輛附近，許多人拿著空的塑膠罐，要裝去漏出來的油，其他人則想要幫助駕駛員，也有單純圍觀的。

據報導，傷者也立馬被送往當地醫院；截至目前為止，一共是7死40多人輕重傷；不過其中有些患者嚴重燒燙傷，死亡人數可能會上升。

哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）表示，「這是非常痛苦的情況，我們正在分析原因」。普韋布洛鎮市市長Fabian Obispo也表示，「這是一場悲劇，現在還有許多家庭都不知道孩子在哪裡」。

另外，也有網友在推特上表示，大火和新冠肺炎疫情對經濟打擊都很大，以及多年以來，大城市對於貧民區都漠不關心。參議員阿曼多·貝內代蒂（Armando Benedetti）對此表次，此事件揭露長期存在的問題，例如國家存在貧困和嚴重不平等，他們正在尋找生存之道。

▼油罐車翻覆。（影片翻攝自youtube，若遭刪除請見諒）

ET快訊
白沙屯媽祖「女神力助男轎夫」過西螺大橋 ！敲鑼女頂替扛轎　罕
「三倍券第二輪預購」明登場！4大超商優惠加碼　星巴克買1送1
Yahoo、Pchome今早開賣中衛口罩！各家懶人包出爐..
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蓬佩奧抨擊中國在港進行「歐威爾式審查」　持續破壞自由

哥倫比亞油罐車翻覆7死40傷！　起火瞬間還拿保特瓶「衝去裝漏油」

白宮顧問：中國撒謊「美國人死亡」　中共須為破壞美民主負責

和男友大吵一架去買刮刮樂　她幸運刮中500萬大獎：立刻和好！

人類浩劫就快來！聯合國專家警告：繼續「過度探索」自然界　後果難收拾

教宗「關懷香港」前一刻急抽稿　義媒：喉嚨遭中國掐住！

虐死23歲女國手！總教練「拒絕道歉」僅表遺憾...遭體協「永久除名」

美商會、40貿易協會催促中國「加大購買美產品」　不見動靜急了

媒體爆出現「新冠症狀」　巴西總統再驗一次…戴口罩喊：我的肺很乾淨！

發布最高級洪水警報！日本筑後川今早氾濫　民眾遭要求緊急避難

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

「珍奶+台灣小吃」大餐慶7歲生日　圓仔毛手開心拍打軟Q臭豆腐串

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

掀裙妹到案說明「平時不穿內褲」 大方揮手：謝謝你們來～靠X擋路

父抱2歲插管女兒「跪路中求賜福」 白沙屯媽祖急停...為她溫柔加護

巷內人氣燒肉飯、巨量滿漢牛肉麵 澎湖在地人推薦「6家特色美食」

蓬佩奧抨擊中國在港進行「歐威爾式審查」　持續破壞自由

哥倫比亞油罐車翻覆7死40傷！　起火瞬間還拿保特瓶「衝去裝漏油」

白宮顧問：中國撒謊「美國人死亡」　中共須為破壞美民主負責

和男友大吵一架去買刮刮樂　她幸運刮中500萬大獎：立刻和好！

人類浩劫就快來！聯合國專家警告：繼續「過度探索」自然界　後果難收拾

教宗「關懷香港」前一刻急抽稿　義媒：喉嚨遭中國掐住！

虐死23歲女國手！總教練「拒絕道歉」僅表遺憾...遭體協「永久除名」

美商會、40貿易協會催促中國「加大購買美產品」　不見動靜急了

媒體爆出現「新冠症狀」　巴西總統再驗一次…戴口罩喊：我的肺很乾淨！

發布最高級洪水警報！日本筑後川今早氾濫　民眾遭要求緊急避難

藍營三國情節「江韓結盟」抗朱立倫　侯友宜：做事才是王道

種族議題持續延燒　NFL華盛頓紅人考慮改名

世界冠軍改送外賣討生活！「雨中蹲路邊吃麵」　網看傻：國手混得這麼慘

蓬佩奧抨擊中國在港進行「歐威爾式審查」　持續破壞自由

唯愛瑪莎與熊！　橘貓坐當「電視兒童」廣告還轉頭瞪人

食物不足餓死！金鵰媽叼肉回巢「再也喚不醒孩子」仍努力狩獵

台幣狂飆　美元換匯價再創2年新低！換5萬多賺近2000元

雲林蚶子寮大排出海口驚見男性浮屍　機車車牌查出身分

預購完三倍券收到「詭異簡訊」？經濟部小編揭陷阱：千萬別點開！

哥倫比亞油罐車翻覆7死40傷！　起火瞬間還拿保特瓶「衝去裝漏油」

國際熱門新聞

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

緊握「黃色竹蜻蜓」出生！他成功打敗「媽媽節育計畫」

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

新冠病毒非來自中國！教授說話了

留學生若僅「網路上課」將無法獲得美簽

牛津大學教授：新冠病毒可能不是源於中國

沒戴口罩拒上車！法公車司機被圍毆腦死

腹部肥胖15年內罹患失智症風險增加39%

14歲少女被性侵送庇護所　又遭高官逼賣淫

道瓊收漲459點　那斯達克再創新高

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

開行李箱揭揭丈夫出差秘密！第2個家竟只在5km外

英夫妻「疫情爆發」秒創洗手液公司　3月海賺10億

更多熱門

相關新聞

少校自責營區尋短　生前PO文曝光

少校自責營區尋短　生前PO文曝光

漢光演習進行預演，不料3日發生突襲艇翻覆意外，26歲上兵蔡博宇5日凌晨宣告不治，陳志榮上士晚間也不治身亡，還有1人命危搶救中。國軍氣氛低迷，不料負責演習的40歲楊姓少校教官當天上午在營區輕生，讓國民黨立委馬文君質疑，是長官責難才會釀成憾事。

陸戰隊操舟翻覆「3命危」　院方曝官兵最新狀況

陸戰隊操舟翻覆「3命危」　院方曝官兵最新狀況

觀光船運30億毒來台途中翻覆！檢警外海攔截

觀光船運30億毒來台途中翻覆！檢警外海攔截

7士兵輪流性侵13歲女童　再丟校園

7士兵輪流性侵13歲女童　再丟校園

北市警消7月2日舉辦大規模KTV救災演練

北市警消7月2日舉辦大規模KTV救災演練

關鍵字：

哥倫比亞油罐車翻覆大火

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

返台躲疫情慘死輪下！留學生遭78歲嬤撞上

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

跑步都不會瘦！醫揭「一個技巧」肥油狂燒…免30分鐘效果超好

和藝人住一棟大樓！住戶罵翻：報警都沒有用

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

林依晨證實「短期內不再演戲」

緊握「黃色竹蜻蜓」出生！他成功打敗「媽媽節育計畫」

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?
花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面