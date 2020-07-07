哥倫比亞油罐車翻覆7死40傷！　起火瞬間還拿保特瓶「衝去裝漏油」

▲警方目前正進一步調查翻車原因。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者任珈萱／綜合報導

哥倫比亞加勒比海岸公路上於6日發生一起油罐車意外翻覆，造成7死40人多受傷。不過就在油罐車翻覆時，許多當地居民都拿著空罐，想要裝那些漏出來的油，不料，油罐車突然起火，導致如此大的傷亡，場面相當驚悚。

綜合外媒報導，警方表示，調查人員認為，在行經舊普韋布洛鎮（Pueblo Viejo）路段時，駕駛員在早上8點30分左右不小心睡著後翻覆；當地媒體所拍攝的影片中可以看到，一群人聚集在車輛附近，許多人拿著空的塑膠罐，要裝去漏出來的油，其他人則想要幫助駕駛員，也有單純圍觀的。

據報導，傷者也立馬被送往當地醫院；截至目前為止，一共是7死40多人輕重傷；不過其中有些患者嚴重燒燙傷，死亡人數可能會上升。

哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）表示，「這是非常痛苦的情況，我們正在分析原因」。普韋布洛鎮市市長Fabian Obispo也表示，「這是一場悲劇，現在還有許多家庭都不知道孩子在哪裡」。

另外，也有網友在推特上表示，大火和新冠肺炎疫情對經濟打擊都很大，以及多年以來，大城市對於貧民區都漠不關心。參議員阿曼多·貝內代蒂（Armando Benedetti）對此表次，此事件揭露長期存在的問題，例如國家存在貧困和嚴重不平等，他們正在尋找生存之道。

▼油罐車翻覆。（影片翻攝自youtube，若遭刪除請見諒）