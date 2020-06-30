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記取林森錢櫃大火教訓　北市府警消7月2日舉辦大規模KTV救災演練

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▲▼林森錢櫃火警，1個女生沒有生命跡象。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林森錢櫃大火造成多位民眾傷亡，台北市府將於7月2日舉辦大規模KTV防火救災演練。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

為因應之前北市林森北路錢櫃KTV大火救援應變，北市政府消防局於6月30日、7月1至2日在北市大同區延平北路2段星聚點KTV辦理「KTV公安動態暨消防搶救演練」，活動包含事前預演規劃，北市警消及相關市府局處將於7月2日上午正式舉行；台北市政府為避免救災演練車輛停放於周邊道路影響交通，請轄區大同警方局規劃警力於相關路口交通管制及疏導，並呼籲用路人提前改道避免車流壅塞。

▲▼林森錢櫃火警，等待救援民眾窗邊揮手。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林森錢櫃大火造成多位民眾傷亡，台北市府將於7月2日舉辦大規模KTV防火救災演練。（圖／記者黃彥傑攝）

台北市政府及大同警分局公告管制路線、時段如下：活動影響交通範圍：東起重慶北路、西至延平北路、南沿重慶北路2段64巷、北迄民生西路所圍區域，皆為「109年KTV公安動態暨消防搶救演練」動線影響交通之範圍。

演練時間：6月30日、7月1至2日每日9至12時。
周邊道路相關交通疏導措施如下：

加強疏導路段：
1、延平北路、南京西路。
2、延平北路2段43巷口(彈性管制)。
3、延平北路2段61巷口(彈性管制)。
4、延平北路2段83號前。
5、重慶北路2段64巷交南京西路167巷口(彈性管制)。
6、重慶北路2段70巷口(彈性管制)。

交通替代路線：延平北路南往北車流：延平北路一段右轉→南京西路→左轉重慶北路往北續行。

大同警方提醒：行經該路段駕駛朋友減速慢行，並請配合現場員警指揮管制，另可提前行駛改道替代路線，避免因交通管制及車道縮減影響行車時間。大同分局將加強查報周邊路況，如發現壅塞情形即派員疏處，以維護交通秩序及順暢。

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