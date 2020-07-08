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桃園機場上榜！獲全球最佳轉機機場第4名　亞太地區僅次於新加坡

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▲▼桃園機場候機室。（圖／桃機提供）

▲桃園機場候機室。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

美國高端旅遊雜誌《環旅世界》（Global Traveler），公布2020「休閒生活風格獎」得主，台灣桃園國際機場榮獲全球最佳轉機機場第四名，在亞太地區僅次於新加坡樟宜機場。

全球最佳轉機機場（Best Airport for Layovers）前五名分別為美國邁阿密國際機場、新加坡樟宜機場、卡達杜哈哈馬德國際機場、台灣桃園國際機場及德國慕尼黑國際機場。

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桃園機場以精緻且友善的轉機動線規劃、豐富有趣且在地化的出境主題候機室設計、時間帶縝密緊湊的轉機航線安排、親切尊榮的貴賓室服務、國際機場協會評比轉機旅客超過98%滿意服務品質，以及位於距亞洲各大主要城市平均飛行3小時內的重要樞紐位置，獲得美國市場高端讀者的肯定。

▲▼桃園機場桃花源圖書館。（圖／桃機提供）

▲桃園機場桃花源圖書館。（圖／桃機提供）

桃園機場公司總經理林祥生指出，此次獲獎最困難在於該調查採開放式作答，主辦單位無從提醒或影響填答結果，同時必須在作答者心中留下極高的印象分數才有機會上榜。

林祥生說，桃園機場向來以貼心服務著稱，所有服務大聯盟的公民營駐機場單位，一定曾在服務轉機旅客的過程中，讓旅客留下非常好的印象，這份榮耀是屬於機場服務大聯盟所有工作夥伴的肯定。

2020《環旅世界》休閒生活風格獎調查期間為2019年10月1日至2020年1月31日，票選出50餘項頂級旅遊者心目中的最愛，包括遊輪、渡假島嶼、滑雪勝地、最佳海灘、豪華酒店集團等項目，開放式問題作答，不設答案限制，但回答超過50%才為有效樣本。

《環旅世界》訂戶近30萬名，讀者訂戶平均淨資產高達200萬美元，其中50％是CEO及企業主、93％讀者定期進行國際旅遊。桃園國際機場曾經榮獲該雜誌2019年底公布讀者調查獎，亞洲最佳機場第三名，以及亞洲最佳免稅店購物第三名的殊榮。

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