　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

避免「瘋搶」狀況再度發生！　PlayStation 5傳提高50％產量

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲PS5,Play Station 5。（圖／取自YouTube／PlayStation）

▲PS5。（圖／取自YouTube／PlayStation）

記者謝仁傑／綜合報導

疫情影響讓宅經濟需求越來越夯，SONY計畫提高今年PlayStation 5遊戲機產量至少50％，先前SONY預計產出600萬台，不過《日經新聞》報導，目前該公司計畫產出900萬台；Facebook也有望提高自家Oculus VR頭盔的產量至200萬台。

據供應商指出，Sony大幅提高生產計畫，可能是顧慮年末旺季時會產生供應不足的狀況，因此計畫先增加庫存。PS4在2013年11月推出，次月底已售出420萬台，至隔年3月底售出750萬台。此外，Facebook也傳出正在提高自家Oculus VR頭盔的產量，增加約50％，據說本月就會開始大規模生產。

在疫情流行期間，人們對於遊戲設備可以說是一機難求，先前任天堂推出新遊戲，就讓switch產生嚴重缺貨，甚至出現冰箱、瓦斯爐等綁機出售的情況，因此遊戲商為了確保有足夠的存貨可供應，確實有可能將產量逐步提升，以免再度造成「瘋搶」的狀況。

藉著新冠肺炎（COVID-19）對人們生活造成的影響，使得家庭娛樂需求激增，若遊戲開發商能順利在今年推出娛樂產品，勢必在銷售業績上會有大幅增長。

＃ 對面的女孩看過來～～

過期票券轉黃金！　看這裡！快別急著丟掉><

史上最高？　PS5可能的「實際大小」一張推測圖看光光

PlayStation 5與遊戲陣容確認6月12日公開　網：再延期換玩家暴動了

PS5雙版本、4組配件與24款遊戲亮相！　官方透露將於秋季上市

ET快訊
快訊／下班注意！午後雷雨擴大襲　北北基等6縣市大雨特報
錢櫃KTV大火查出「官員月索5萬4」　檢調搜索北市府！
台中港小黃落海奪4命！唯一生還者曝驚悚瞬間：夢中驚醒「踹破車
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

中華電信獨賣XRSPACE一體機綁約1990元　周永明：XR將佔九成5G應用

避免「瘋搶」狀況再度發生！　PlayStation 5傳提高50％產量

台灣之星挺振興　實體門市消費三倍券最高翻12倍

帶新人！YouTube台灣推出「創作新秀」專區

《街口支付》三倍券系統當機　官方：不影響已綁定用戶

Lightning連接線「升級」！　iPhone 12傳配備更強韌的編織線

蘋果認了iPhone「吃電」問題！　官方揭示澆熄災情的唯一解方

三星最新白皮書：6G 將於 2028 年推出

電池縮水、售價提高　這5個iPhone 12消息恐令果粉失望

iPhone「這款APP」就是耗電元凶！　蘋果認唯一解法：恢復原廠設定

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

高嘉瑜開大絕！飆唱《三天三夜》　不甩港湖胖虎...藍委堅占主席台

立院爆衝突濺血...費鴻泰手受傷　綠營破防線！5分內護陳菊入議場

《Running Man》10週年！直播泥漿懲罰　光洙被冰淇淋師傅耍...換鍾國秒拿走！

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

中華電信獨賣XRSPACE一體機綁約1990元　周永明：XR將佔九成5G應用

避免「瘋搶」狀況再度發生！　PlayStation 5傳提高50％產量

台灣之星挺振興　實體門市消費三倍券最高翻12倍

帶新人！YouTube台灣推出「創作新秀」專區

《街口支付》三倍券系統當機　官方：不影響已綁定用戶

Lightning連接線「升級」！　iPhone 12傳配備更強韌的編織線

蘋果認了iPhone「吃電」問題！　官方揭示澆熄災情的唯一解方

三星最新白皮書：6G 將於 2028 年推出

電池縮水、售價提高　這5個iPhone 12消息恐令果粉失望

iPhone「這款APP」就是耗電元凶！　蘋果認唯一解法：恢復原廠設定

南海角力！美官員威脅制裁　陸外交部回：覺得可悲

日月潭觀光座談會　縣府請交通部兌現「中捷延伸南投」承諾

鬧區服飾店帷幕有彈孔！玻璃全碎　高雄警：這不是槍擊案

外送員再爆偷吃！監視器拍下「鬼祟掏兩口」店家氣炸　真相曝光：大烏龍

中職／猿選秀7輪珍珠！曾總看好長程砲火　楊瑞承本季首先發

王世堅怒轟蘇貞昌：三倍券都沒辦法幹好了　你能幹什麼大事

SBL／毫無懸念！　李漢昇以新科狀元加盟九太

日夜顛倒上班超難睡！醫授1招激活大腦助好眠…有效改善焦慮症

長輩勸別亂挖！她半夜「肚臍摳出陳年精華」後悔炸...釣出悲劇：開刀才好

前一天獨自上山...基隆碇內山區失蹤婦遺體今尋獲　身旁有竹筍

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

3C家電熱門新聞

蘋果認了iPhone「吃電」問題！　官方揭示澆熄災情的唯一解方

iPhone「這款APP」就是耗電元凶

想辦4G 499吃到飽還有機會！三雄官網都可線上秒續約

蘋果經銷商三倍券、開學優惠開跑

iPhone 12包裝盒設計曝光！少2件「標配」、盒身更薄

電池縮水、售價提高　這5個iPhone 12消息恐令果粉失望

傳三星Note 20系列會比前代便宜

蘋果沒告訴你的iOS 14新內容　相機更新一次看！

網爆：蘋果明年將推6000元新機

街口支付釋出振興優惠

Pixel 4a「快閃」Google Store官網！外型意外曝光　預告即將問世

三星：6G將於2028年到來

iOS 13 再傳「吞電」災情！Apple Music是元凶

Lightning連接線「升級」！　iPhone 12傳配備更強韌的編織線

更多熱門

相關新聞

日本「口袋冷氣」圓了現代人的夢

日本「口袋冷氣」圓了現代人的夢

全球暖化的影響不可小覷，夏季最高溫一年比一年高，不只是在台灣，就連緯度較高的日本都市地區，氣溫也動輒飆破35度，白天根本無法在室外走動超過5分鐘。日本近期便出現了一款「口袋冷氣」，達成了人類「想把冷氣帶出門」的願望，只要「穿」在身上就能感受陣陣涼意，神奇的發明瞬間吸引關注！

PS5實體遊戲盒首度亮相

PS5實體遊戲盒首度亮相

SONY Xperia 1 II 初體驗

SONY Xperia 1 II 初體驗

「最保值」手機排行榜出爐！　前三名竟都被「它」霸佔

「最保值」手機排行榜出爐！　前三名竟都被「它」霸佔

索尼新計畫將協助更多獨立遊戲開發

索尼新計畫將協助更多獨立遊戲開發

關鍵字：

Sony索尼PS5PlayStation 5

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

快訊／三峽車禍1死3傷！少年闖紅燈撞警車噴飛亡2警濺血

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

快訊／國1重大車禍！轎車撞大貨車28歲駕駛不治酒測超標

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

尋芳客爽吃摻毒姊妹丼　警局露底「名器」見人

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

電玩起家創百億身價　漏接小三1通電話讓他家產被搬光

白天顧小孩晚上跑車…台中運將墜海亡！妻：他是好爸爸

山上煮泡麵被「保育類嬌客」逼視

熱帶低壓「貼台灣北上」防大雨強風　各地降雨時間出爐

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋
寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面