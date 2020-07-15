避免「瘋搶」狀況再度發生！　PlayStation 5傳提高50％產量

▲PS5。（圖／取自YouTube／PlayStation）



記者謝仁傑／綜合報導

疫情影響讓宅經濟需求越來越夯，SONY計畫提高今年PlayStation 5遊戲機產量至少50％，先前SONY預計產出600萬台，不過《日經新聞》報導，目前該公司計畫產出900萬台；Facebook也有望提高自家Oculus VR頭盔的產量至200萬台。

據供應商指出，Sony大幅提高生產計畫，可能是顧慮年末旺季時會產生供應不足的狀況，因此計畫先增加庫存。PS4在2013年11月推出，次月底已售出420萬台，至隔年3月底售出750萬台。此外，Facebook也傳出正在提高自家Oculus VR頭盔的產量，增加約50％，據說本月就會開始大規模生產。

在疫情流行期間，人們對於遊戲設備可以說是一機難求，先前任天堂推出新遊戲，就讓switch產生嚴重缺貨，甚至出現冰箱、瓦斯爐等綁機出售的情況，因此遊戲商為了確保有足夠的存貨可供應，確實有可能將產量逐步提升，以免再度造成「瘋搶」的狀況。

藉著新冠肺炎（COVID-19）對人們生活造成的影響，使得家庭娛樂需求激增，若遊戲開發商能順利在今年推出娛樂產品，勢必在銷售業績上會有大幅增長。

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