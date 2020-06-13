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史上最高？　PS5可能的「實際大小」一張推測圖看光光

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▲▼ 。（圖／翻攝自PS5 YOUTUBE）

▲PS5外型曝光，具有科技感的造型，獲得不少玩家好評。（圖／翻攝自Youtube）

財經中心／綜合報導

Sony在12日凌晨舉行新一代遊戲主機PlayStation 5（PS5）遊戲線上發表會，分為數位版、光碟共2個版本，其中玩家期待的外型曝光，這次是以白色科技感、直立式主機為主體，不過卻也好奇真實樣貌會有多大，就有網友製作一張推測圖，引起玩家們熱烈討論。

在PS5的發表會上，除了外型曝光外，同時也公開多款遊戲，包括Horizon（地平線）、惡靈古堡8、漫威蜘蛛人、俠盜獵車手 5等，吸引玩家們的目光，不過遊戲與產品的上市日期、價格仍未定。

PS5外型曝光後，具有科技感的造型，獲得不少人的好評，但Sony並未釋出機身的實際大小，因此有網友在《Reddit》上秀出一張推測圖片，對比其他遊戲機的大小，PS5可能是「最高」的一款，比PS3、PS4還要高，就有人直呼「沒想到會那麼大」，也有人說「看來要多騰出一些空間了」。

值得一提的是，有網友在英國Amazon商品頁面中，發現PS5的2TB版本價格，約為599英鎊（約新台幣2.2萬元），不過消息尚未經過官方證實，該頁面也已經消失，再度引起網友熱議。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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