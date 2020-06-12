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PS5雙版本、4組配件與24款遊戲亮相！官方透露將於秋季上市

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▲SIE正式公開PS5外觀與遊戲陣容。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

台灣時間 6 月 12 日清晨，索尼互動娛樂（SIE）在線上直播發表會當中，公開了次世代遊戲主機 “PlayStation 5（PS5）” 的外觀，共有數位版本跟帶有光碟的標準主機兩種版本，同時亮相的還有 DualSense 無線控制器、DualSense 無線控制器充電座、HD 動態攝影機、PULSE 3D 無線耳麥，以及一個無線遙控器，同時公開的還有24款遊戲，產品跟遊戲的上市時間未定。

PlayStatin 5 有標準、數位兩種版本

先來看主機，從官方宣傳影片當中可以看到機身兩道藍色光線主要呈現的是次世代主機的遊戲效能，其內兩側白色面板的內側是帶有顆粒、並非光滑的，至於藍色線條與白色面板之間是大型散熱口，如此一來可以長時間保持主機效能穩定。

此外，考量到用戶不同的需求，SIE 的作法比較保守一些，除了提供先進的數位版本之外，也提供了帶有光碟讀取功能的標準版本。

同步亮相的還有四個配件，分述如下：

＊DualSense 無線控制器（先前已經發表過）：採用USB-C 充電，強調更細膩的觸感回饋、L2、R2 加入了「Adaptive triggers」，控制器內建了麥克風，可以直接跟其他朋友交流。

＊DualSense 無線控制器座充：可以用直立的方式，一次衝兩個無線控制器

＊HD 攝影機：只支援1080P HD攝影，推測支援體感功能。

＊PULSE 3D 無線耳麥組：支援3D音效、以及內建一組雙重降噪麥克風。

＊多媒體遙控器：內建麥克風，可透過遙控器操作影片跟串流服務。

這次SIE除了遊戲主機「外觀」跟「配件」，同步發表了還有24款遊戲，其中9個是SIE直接贊助的工作室開發，包括跟Rockstar Games合作的《Grand Theft Auto》，以及將於2021年上市的《Grand Theft Auto V》及《Grand Theft Auto Online》。

另外，PS5確定會支援《GTA V》，而且PlayStation Plus會員可以免費玩《GTA Online》，而《Grand Theft Auto Online》將會在上市後3個月以數位版本免費給PS5用戶嘗鮮。即日起《GTAV》的PS4玩家每個月可以獲得100萬的GTA幣，一直到2021年PS5版本的《GTA V》推出為止。

 至於PlayStation Studios出品的獨佔遊戲包括《Marvel's Spider-Man Miles Morales》(Insomniac Games)、《Gran Turismo 7》(Polyphony Digital)及《Horizon Forbidden West》(Guerrilla Games)。其他第三方遊戲包括《NBA 2K21》(2K, Visual Concepts)、《RESIDENT EVIL VILLAGE》(Capcom)，《DEATHLOOP》(Bethesda)、《Project Athia》(Square Enix / Luminous Productions)也都將成為PS5獨佔。

這次的發表會並沒有公開產品的上市情報，記者倒是從 PlayStation 中國官方微博發現一條訊息「PS5的售價以及更多詳細訊息將於後續發布。」這代表兩件事，第一，PlayStatin 5 除了有標準、數位兩種版本，還將推出中國在地版本。第二，該款產品售價近期公開。

針對該款主機的亮相，SIE CEO Jim Ryan 指出，這次的發表會只是對 PlayStation 5 一瞥，透過 PlayStation 5，公司推出真正意義上的新一代革命性遊戲體驗，重新定義人們對遊戲娛樂的期望，遊戲的世界將會變得更加豐富而美麗。

先前有遊戲媒體曝光 PS5 在英國 Amazon 商城的價格為 599.99 英鎊（2TB版本），這次 Jim Ryan 接受美國媒體訪問時拒絕透露價格，但也重申：「今天開始到今年秋天推出PS5之前，將會舉辦更多活動，包括正式上市時間與其他季節。」聽到了嗎？產品將於秋天上市，而非聖誕節

另外，美國媒體還問到 PlayStation VR 的下一步，這部分並沒有得到回應。而至於數位版本是不是會立基於 PlayStation Now 進行雲端串流服務這一點，將會在未來的PS5系列活動當中公開。

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